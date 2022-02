Nathaly Caldonazzo a Delia: “L’amore libero è anche con due uomini?”/ La Duran “Mai…”

Delia Duran risponde ad una domanda di Nathaly Caldonazzo svelando un nuovo dettaglio sull’amore libero. Nathaly Caldonazzo che non ha mai condiviso il concetto di “amore libero”, avendo instaurato un ottimo rapporto con Delia Duran, ha deciso di farle una domanda per soddisfare una propria curiosità. “Ma l’amore libero è anche con due uomini, per esempio?“ ha chiesto la Caldonazzo e la risposta di Delia è stata – “Mai fatto. Mai fatti, però mai dire mai. Però no, no, no”.

Una domanda simile era saltata fuori durante il confronto tra Alex Belli e Alfonso Signorini. Nello studio del Grande Fratello Vip, Alex Belli, ribadendo la propria concezione dell’amore, al direttore del settimanale Chi, ha raccontato:”Ho condiviso l’amore libero con un uomo e insieme a una grandissima complicità con una donna, chiaramente. Però vedi, l’amore libero non ha confini di genere.”.

Delia Duran, nuovi dettagli sull’amore libero

Durante una chiacchierata con Jessica Selassiè, come riporta Novella 2000, Delia Duran, parlando di amore libero, ha spiegato il suo punto di vista ribadendo di voler rispetto dal partner anche se si condivide l’amore libero.

“Bisogna parlare chiaro: io non sono libera di avere un rapporto con Jessica o con un altro uomo senza il mio uomo. Questo non è amore libero. L’amore è universale, può essere amore per un’amicizia, per un cane, per un cibo.. Posso anche utilizzare il termine ‘amore’ se ho grande ammirazione. L’amore libero è questo“, ha ammesso Delia.

