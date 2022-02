Nathaly Caldonazzo/ A rischio eliminazione: squalificata per i suoi scivoloni?

Nathaly Caldonazzo a rischio eliminazione

Nathaly Caldonazzo è di nuovo al televoto e questa volta dovrà fronteggiare Antonio Medugno e Miriana Trevisan. Negli ultimi giorni l’attrice è sempre più isolata dentro la casa del Grande Fratello Vip. Settimana scorsa si è scagliata contro Davide Silvestri chiamandolo “vipera”. Inoltre Sophie Codegoni l’ha attaccata rivelano una sua frase infelice nei confronti delle principesse Selassié: “Sono protette dagli zingari perché sono zingare”.

L’unico a prendere le difese della Caldonazzo è stato Antonio Medugno che ha detto che si è trattato di un’esternazione forte detta in preda al nervosismo. Mentre stava parlando con il tiktoker, la Caldonazzo ha detto: “Comunque calmatevi con questo cibo… Sembra davvero… gli indigeni. Oddio!”. L’esclamazione finale è legata al fatto di essersi subito resa conto dell’ennesimo scivolone linguistico. Alfonso Signorini prenderà provvedimenti?

Momento di crisi per Nathaly Caldonazzo tra scivoloni e lotte intestine nella Casa del Grande Fratello Vip

Dopo la puntata di giovedì scorso Nathaly Caldonazzo ha vissuto un momento di grande sconforto. Al suo fianco è arrivata Delia Duran che ha provato subito a consolarla: “Non ce la fai? Anch’io non ce la faccio con la falsità che c’è qui dentro, ma sei forte amore. Se ti hanno scelto devi stare qui, ci sarà un motivo”. Poi ha aggiunto: “Tu sei forte, se il tuo pubblico ti ha chiesto di rimanere ci sarà un motivo. Ricordati che i tuoi fan sono quelli che ti danno la forza di stare qui, ti guardano e sanno la persona che sei. Non sei vendicativa e non sei cattiva, come la gente vuole farti sembrare. Anche a me questa falsità non piace”.

D’accordo con le parole della modella venezuelana, la Caldonazzo ha concluso: “C’è una cattiveria assurda. Non ce la faccio più a stare qua”. Questa sera sarà Nathaly a dover lasciare la casa del Grande Fratello Vip?



