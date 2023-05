Nathaly Caldonazzo accusa Andrea Lo Cicero all’Isola 2023/ “Mi ha detto testa di caz*o, maleducato!”

Isola dei Famosi, Nathaly attacca Andrea: “Mi ha dato della testa di ca*o“

All’Isola dei Famosi 2023 si è acceso uno scontro di fuoco tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero. I due naufraghi, già al centro di un furibondo litigio negli ultimi giorni, si affrontano a muso duro in diretta e la tensione in playa si taglia con il coltello. Al termine della clip riassuntiva dei loro ultimi screzi, Ilary Blasi si rivolge così all’ex rugbista: “Andrea, hai detto a Nathaly che è un’arrampicatrice sociale, un’opportunista, una falsa… vogliamo aggiungere qualcosa?“. L’attrice però interviene e aggiunge altri due pesanti insulti che il naufrago le avrebbe rivolto: “Testa di caz*o e motherfuc*er“.

Gli insulti hanno generato stupore nel pubblico, che ha rumoreggiato. Ma la naufraga ne è convinta: “Deve avere il coraggio, questo mi ha detto. E l’ha detto in prima serata, evidentemente non sa dove sta“. Andrea però nega: “Io non l’ho detto, l’hai detto tu“. Dunque, la showgirl contrattacca: “Vabbè la falsità. Se è falso così, io neanche lo posso guardare, mi viene da vomitare“.

Ma lo scontro all’Isola dei Famosi 2023 si acuisce, con Andrea Lo Cicero che lancia accuse a Nathaly Caldonazzo: “Si è permessa di dire alle persone che stavano in albergo che io ti faccio schifo a pelle. Una signora di mezza età si deve solo vergognare. Seconda cosa, tu hai parlato dei miei figli. Uno deve nascere, quindi sei irrispettosa e maleducata“. E aggiunge: “Sei un’arrampicatrice e sei oggi un’arrampicatrice dell’Isola, perché ti sei schierata soltanto con i più forti“.

L’attrice replica con altrettante dure parole: “Intanto è un falso, rinnega cose che abbiamo sentito essere vere. Poi è una persona maleducata, non mi ha rispettato da madre, perché dire ‘motherfuc*er’ a una madre è una cosa bruttissima. Arrampicatrice sociale a me? Che non ho mai preso un euro da un uomo, bensì io ho sempre aiutato le persone? Questo signore forse non sa che sta in tv e certe cose non si devono dire“. E aggiunge, in chiusura di uno scontro al veleno: “Ha messo tutti contro di me, mi fa bullismo, mi fa schifo. Questa è la verità, questo è Andrea Lo Cicero“.











