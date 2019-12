Nathaly Caldonazzo/ “Andrea Ippoliti? Merito di più. Massimo Troisi…” (Vieni da me)

Nathaly Caldonazzo a “Vieni da me” si è raccontata dopo la dura esperienza a Temptation Island. La showgirl ha partecipato alle “domande al buio” di Caterina Balivo. «Non ci vediamo un po’», ha detto la conduttrice parlando della partenza per il reality. Poi si entra subito nella vicenda relativa alla rottura col fidanzato Andrea Ippoliti: «Pentita? Non potevo fare altro, è stata la delusione più grande di tutta la mia vita. Ho provato una sensazione da film horror. Sono stata malissimo, era una storia alla quale credevo tantissimo. Ho rinunciato al 90% di me stessa per farlo andare bene, poi mi sono ritrovata una realtà scioccante». Nathaly Caldonazzo ha ribadito di essersi vergognata: «Un amore può anche finire, ma non lo fai in quel modo, urlandomi addosso e dandomi colpe che non ho. La cosa che mi ha ferito di più è sapere che i due hanno continuato a vedersi». Per lei è stato un tradimento in diretta. «Io ho sempre sospettato quando stavamo insieme che il finale sarebbe stato orribile. Forse dentro di me sapevo che sarebbe successo qualcosa di terribile da parte sua».

NATHALY CALDONAZZO: IL RICORDO DI MASSIMO TROISI

Andrea Ippoliti è ormai nel passato di Nathaly Caldonazzo: «Quando una persona muore dentro di me è finita. Penso di meritarmi di più». La domanda successiva riguarda Massimo Troisi e le dichiarazioni di Stefano Veneruso, nipote dell’attore. «Io ho visto lui due volte, quindi mi fa ridere. Io l’ho fatto riavvicinare alle sorelle, non erano in ottimi rapporti». La showgirl ha ricordato una vicenda: «Abbiamo vissuto un’esperienza bruttissima. Siamo rimasti un mese e mezzo in ospedale a Houston, negli Stati Uniti. Era più vicino alla morte che ad altro. Io chiamavo la sua famiglia chiedendo sostegno perché ero sola dall’altra parte del mondo. C’era chi non aveva il passaporto, chi aveva paura dell’aereo… Quindi dov’erano? Non voglio fare polemica, ma non voglio essere attaccata su questo». Nathaly Caldonazzo ha chiuso così la polemica. Invece sull’intervento ha ricordato: «Il cardiologo disse che andava operato, dovevo solo decidere dove. Gli dissero che aveva il cuore di un 70enne e doveva sostituire una valvola. Ci pensammo e poi decise».

