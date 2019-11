Nathalie Caldonazzo/ Andrea Ippoliti si pente ma lei ha in mente solo Massimo Troisi

Nathaly Caldonazzo torna in tv ospite della nuova puntata del “Maurizio Costanzo Show“, il talk show più longevo della televisione italiana condotto da Maurizio Costanzo il mercoledì in seconda serata su Canale 5. La showgirl ed ex star del Bagaglino sarà una delle protagoniste reduce dalla partecipazione alla seconda edizione di Temptation Island Vip 2. Dopo l’esperienza nel reality show dei sentimenti, Nathaly è diventata un punto di riferimento per milioni di donne per via della sua controversa relazione con l’ex compagno Andrea Ippoliti con cui è uscita separata dopo il falò di confronto. La Caldonazzo, infatti, è stata protagonista di uno dei falò di confronto più amati di sempre lasciando il compagno dopo una serie di comportamenti davvero pessimi. A distanza di alcune settimane dalla fine del reality a parlare della loro storia è stato proprio l’ex compagno.

Andrea Ippoliti dopo Temptation Island Vip: “spero di chiarire con Nathalie Caldonazzo”

L’ex compagno di Nathaly Caldonazzo dalle pagine del settimanale DiPiù ha parlato dell’esperienza vissuta a Temptation Island Vip 2. “Durante il reality con Zoe sono andato troppo oltre. Ero arrabbiato perché Nathalie aveva avuto atteggiamenti troppo confidenziali con i suoi tentatori screditando il nostro rapporto e sminuendomi. Ho perso la testa e sono finito tra le braccia di Zoe, che mi ha distratto in un momento di confusione e tristezza… Questo non è stato giusto per Nathalie, perché non meritava di essere trattata così, che ho amato profondamente. Non è stato giusto per Zoe, perché ammetto di averla frequentata in parte per ripicca” ha detto Andrea Ippoliti. Non solo, il consulente commerciale ha lanciato un vero e proprio appello alla ex compagna: “con Nathalie ora non mi sento più, non vuole più saperne di me, ma spero un giorno di chiarire, perché una donna che merita tutto il mio rispetto. Anche Zoe non la frequento più, siamo usciti insieme per un periodo, ma ho capito che dentro di me deve prima andare via la figura di Nathalie. Inoltre, siamo troppo distanti per via dell’età”.

Nathalie Caldonazzo e Massimo Troisi: la versione del nipote dell’attore

Dopo la partecipazione a Temptation Island Vip 2, Nathaly Caldonazzo sta vivendo una seconda grande popolarità e con essa la curiosità del pubblico è tornata a domandarle della storia d’amore con Massimo Troisi. La showgirl ed attrice, peraltro anche pittrice di grandissimo talento visto che alcune sue opere saranno prossimamente esposte a Miami, è sapere stata restia a raccontare della sua vita privata. In particolare Nathaly ha voluto sempre tenere per se il ricordo e l’amore provato per il grandissimo Massimo Troisi scomparso prematuramente per via di un problema al cuore. In queste settimane però la showgirl ha deciso di accontentare le richieste dei fan pubblicando una serie di scatti che la vedono abbracciata con Massimo Troisi. Dalle pagine di Grand Hotel però Stefano Veneruso, il figlio della sorella di Massimo ha lanciato una vera e propria ombra su questa storia: “nell’ultimo periodo accanto a Massimo c’eravamo noi della famiglia. lo ero con lui dal mattino alla sera e sinceramente Nathalie Caldonazzo non me la ricordo proprio. Il grande amore di mio zio è stato soltanto uno: la scrittrice e sceneggiatrice torinese Anna Pavignano. Finita la loro storia d’amore, infatti, hanno continuato a collaborare artisticamente”.



