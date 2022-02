Nathaly Caldonazzo appello al fidanzato figlia Mia “fai il bravo”/ Antonio Medugno “altrimenti me la prendo”

Nathaly Caldonazzo dopo quasi due mesi di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 inizia a sentire la nostalgia di casa e di sua figlia Mia e durante una chiacchierata notturna con Antonio Medugno ed altri inquilini l’attrice ha dedicato un pensiero alla figlia diciassettenne.

Nathaly Caldonazzo ha svelato alcuni concorrenti alcuni dettagli di sua figlia che compirà 18 anni quest’anno ed è fidanzata con un ragazzo di nome 22 di nome Andrea e l’attrice ha svelato il momento in cui sua figlia ha voluto farle conoscere il suo fidanzato: “È carino, lei però è più bella!”.

Antonio Medugno punta alla figlia di Nathaly Caldonazzo?

La narrazione di Nathaly Caldonazzo ha molto interessato la new entry Antonio Medugno che ha subito voluto sapere maggiori dettagli e ha chiesto: “È bionda?” a questa domanda l’attrice ha risposto, per poi mettere subito le cose in chiaro: “Bella vera, è bionda, capelli lunghi. Però è fidanzata con Andrea! Guai! Vero Andrea?”.

Nathaly Caldonazzo, all’interno del suo momento di nostalgia ha rivolto anche un appello al fidanzato della figlia per metterlo, ironicamente, in guardia: “Comportati bene Andrea, sennò viene Antonio e te la porta via! Dai Antonio, dillo, dillo!”. Il tiktoker è stato al gioco della concorrente per mettere in guardia il fidanzato di Mia: “Andrea fai il bravo con Mia, altrimenti me la vengo a prendere! Mi raccomando…”

