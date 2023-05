Nathaly Caldonazzo asfalta Christopher: “Vile e pietoso, fai l’uomo!”/ Lite all’Isola per il cibo

Lite tra Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni all’Isola dei Famosi 2023: ‘colpa’ del cibo…

L’idillio solitario di Nathaly Caldonazzo sull’isola di Sant’Elena all’Isola dei Famosi 2023 è finito. Lunedì scorso l’ha raggiunta Christopher Leoni, con il quale proprio nelle ultime ore è scoppiata una lite. Il motivo è ovviamente il cibo, che Nathaly avrebbe mangiato da sola, non seguendo l’accordo fatto col naufrago al suo arrivo.

Nel particolare, a far scoppiare lo scontro delle scatolette di cibo, che i due hanno diviso e razionato per i giorni a venire. Nathaly, però, ne ha mangiata una prima del tempo, scatenando la reazione di Christopher. “Ne ho preso una, il mio riso e poi nascondo le altre. Mi avevi promesso che non mangiavi domenica e invece hai mangiato. Cosa mi assicura che tu non ne mangerai un’altra?” è allora sbottato il modello brasiliano contro Nathaly, che gli ha allora lanciato contro le altre scatolette di cibo, dicendogli: “Tieni, te le regalo! Che adesso fai la scenetta davanti alla telecamera… sei come gli altri!”

Nathaly Caldonazzo contro Christopher Leoni: “Fai l’uomo, sei pietoso!”

“Nessuna scenetta, questo va razionato fino a lunedì, e stanotte, in quanto dormivo, ne hai presa una e hai mangiato!” è stata la replica di Christopher, che ha comunque ripreso le scatolette lanciategli contro da Nathaly, ponendole da parte. “Ho ceduto a una scatola, stavo morendo, ora devo andare alla gogna? – ha continuato la naufraga, accusandolo – Fai l’uomo! Stamattina ti sei preso già la tua scatola e già non sei un uomo. Dopo di che zitto, non fare la scenetta davanti alla telecamera! Sei pietoso!”

È poi alle telecamere del confessionale che Nathaly Caldonazzo affida l’ultimo sfogo contro Christopher: “Perché hai bisogno di fare tutta questa sceneggiata, mortificandomi? Quando io, fino ad oggi, ti ho sempre difeso? È durato solo due giorni l’idillio, io continuo la mia Sant’Elena sola come l’ho cominciata. Non ho bisogno di un vile così. Per me è chiusa!”











