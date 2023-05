Nathaly Caldonazzo asfalta Corinne Clery all’Isola: “Comodino, banderuola e falsa”/ Lite e amicizia finita!

Lite tra Nathaly Caldonazzo e Corinne Clery all’Isola dei Famosi: “Non sei un’amica, falsa!”

Tensioni e scontri all’Isola dei Famosi 2023 tra i naufraghi di Playa Fantasma. È Nathaly Caldonazzo ad accendere una lite con Corinne Clery a causa del suo ‘mancato appoggio’ contro Andrea Lo Cicero. “Ce l’hai sempre con qualcuno, dall’inizio! Mi hai sempre detto: ‘Voto Andrea, votiamo Andrea’, e io ti ho sempre detto no, non lo voto!” è stata la risposta dell’attrice francese alle stoccate di Nathaly.

La showgirl non si è però smossa dal suo proposito e ha tenuto a sottolineare gli insulti che avrebbe ricevuto da Andrea: “Un uomo che dà della testa di caz*o ad una donna o arrampicatrice sociale, a me che non ho chiesto un euro ad un uomo!” “Ma è un problema tuo, non sono problemi miei!” è stata la risposta di Corinne. Da qui la conclusione di Nathaly, con tanto di accusa finale: “Ho capito che tu non sei un’amica. Per me sei comodino e falsa.” “Falsa e comodino lo dirai a qualcun altro! Se tu sei incazz*ta con la vita non ci posso far niente! Io sono una persona gentile e pacifica.” ha però risposto a tono Corinne.

La stessa Corinne Clery, dopo lo scontro con Nathaly, si è poi sfogata in un confessionale: “Mi sembra veramente gratuito e molto banale, quindi mi sto chiedendo: sta facendo una tattica per farmi buttare fuori? Non c’è problema, quello che deciderà il destino, le persone, io lo accetto.” Poi ha concluso: “Non me l’aspettavo proprio questo voltafaccia, poi mi ha dato della banderuola…”

L’ultima parola è di Nathaly Caldonazzo che in confessionale lancia altre accuse all’attrice francese: “Ho sbroccato con le perché secondo me è falsa, banderuola e comodino come è andata a dirlo a tutti piangendo. Intanto mi fa un piacere se non mi parla più, perché veramente basta, mi devo disintossicare da questa voce. Pensavo fosse un’amica ma non sa neanche cosa sia l’amicizia.”

