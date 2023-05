Nathaly Caldonazzo attacca all’Isola: “Uomini peggio delle femminucce”/ “Stanno cadendo le maschere”

Nathaly Caldonazzo, compleanno movimentato all’Isola dei Famosi 2023

Mentre tra gli uomini nasce l’ennesimo scontro a causa di visioni contrastanti sulla pesca e la gestione del cibo, Nathaly Caldonazzo osserva tutti da lontano, festeggiando con una coppetta di riso e in solitaria il suo compleanno. Nella giornata di ieri, 24 maggio, la naufraga ha compiuto 54 anni e li ha festeggiati tra le liti di alcuni concorrenti e i malumori per un nuovo provvedimento disciplinare arrivato in playa; cose che, tuttavia, non hanno intaccato il suo buonumore.

Nathaly Caldonazzo: "Ecco chi mi sta più sul cazz* all'Isola"/ La classifica: sorpresa Lo Cicero!

“Adoro questo compleanno!” ha infatti annunciato Nathaly, godendosi lo spettacolo degli scontri in atto in playa. Solo successivamente, in confessionale, ha spiegato il motivo della sua gioia.

Nathaly Caldonazzo lancia una stoccata agli uomini dell’Isola

“Nonostante le super liti uomini contro uomini, che ormai sono diventati peggio delle femminucce, a me non stanno assolutamente rovinando il compleanno.” ha spiegato Nathaly Caldonazzo. Quindi ha lanciato il suo affondo ad alcuni concorrenti di cui però non ha fatto il nome: “Anzi, mi sto divertendo perché piano piano le maschere cadono, piano piano si svelano le persone e adesso inizia il bello.” Il riferimento potrebbe però essere ad Andrea Lo Cicero, con il quale Nathaly ha già avuto scontri in passato e che in quel momento era al centro della lite in atto con Fabio Ricci dei Jalisse. Ciò denoterebbe che tra i due c’è ancora dell’acredine non superata.

Nathaly Caldonazzo torna in gioco all'Isola, naufraghi stupiti/ Reazioni e retroscena: "Stanno per crollare…"

LEGGI ANCHE:

Nathaly Caldonazzo "Christopher Leoni? I suoi piedi puzzano, non ho dormito"/ La rivelazione choc

© RIPRODUZIONE RISERVATA