Nathaly Caldonazzo “Calmatevi con questo cibo, sembra… indigeni”/ Nuovo scivolone e rischio di squalifica?

Prosegue il momento infelice di Nathaly Caldonazzo all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Dopo avere vissuto con giorni con lo spettro della squalifica che aleggiava su di lei dopo una frase decisamente evitabile pronunciata all’indirizzo di Jessica Selassiè e, più in generale, della famiglia delle principesse etiopi protagoniste di questa edizione del reality show di Canale 5. Nonostante le numerose censure attuate dalla regia del format targato Mediaset, è emerso che le parole che hanno creato scandalo e fatto discutere gli stessi concorrenti, con ammissione di colpa da parte della stessa ex starlette del Bagaglino, avrebbero attinenza con il mondo dei furti e conterrebbero un chiaro riferimento al padre di Jessica e delle sue sorelle, attualmente in carcere.

Sophie Codegoni "Frase shock di Nathaly? Non volevano uscisse"/ Stoccata agli autori

Nathaly si è salvata dall’eliminazione nella puntata di giovedì 24 febbraio, quando ad abbandonare la Casa dopo cinque mesi è stata Katia Ricciarelli, e indubbiamente vorrebbe lasciarsi alle spalle quello scivolone, dopo avere – almeno apparentemente – scampato il rischio squalifica, tanto che in un dialogo con il coinquilino Antonio Medugno ha affermato: “Non parliamone, perché poi dicono di non continuare, giustamente…”. Peccato che, poco dopo, per dirla alla Achille Lauro, la Caldonazzo “ci è cascata di nuovo”…

GRANDE FRATELLO VIP 2021 PAGELLE 44A PUNTATA/ Nathaly teme la squalifica

NATHALY CALDONAZZO, SCIVOLONE AL GF VIP: “CALMATEVI CON STO CIBO, SEMBRA…”

Proprio mentre era sdraiata sul letto vicino a Medugno, la gieffina, a proposito di un dialogo riferito ai prodotti culinari presenti nella Casa del GF Vip, ha asserito: “Comunque calmatevi con ‘sto cibo… Sembra davvero… gli indigeni. Oddio!”. L’esclamazione finale è legata al fatto di essersi resa conto in diretta dell’ennesimo scivolone linguistico appena commesso, tanto che subito dopo si è affrettata a dire “basta”, quasi a voler esorcizzare ulteriori rischi e polemiche.

Nathaly Caldonazzo shock "Selassiè protette dagli zingari"/ Svelate frasi razziste, Signorini nega ma...

Per Nathaly Caldonazzo non è poi mancato anche un momento di sconforto, durante il quale ha detto: “Non voglio neanche farmi vedere così… Mi fanno impazzire qua dentro. C’è una cattiveria assurda. Lo so che sono forte, ma ci sono dei momenti… Io non ce la faccio più e non mi va di stare qua. Non me ne frega niente di stare qui”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA