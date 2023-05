Nathaly Caldonazzo: “Cecchi Paone? Brutta persona”/ “Non lo sopporto davvero…”

Nathaly Caldonazzo contro Alessandro Cecchi Paone

Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone hanno convissuto sull’Isola dei Famosi 2023 per pochi giorni, ma sono bastati per far scoprire ad entrambi di non avere molta simpatia l’una per l’altro. La showgirl e il giornalista sono stati i protagonisti di una lite furiosa e, nonostante Nathaly sia stata eliminata dal pubblico trasferendosi, così, sull’Isola di Sant’Elena, non pare aver cambiato la propria opinione su Cecchi Paone. La Caldonazzo, infatti, ha parlato nuovamente di lui ribadendo il proprio punto di vista durante la visita di Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero che hanno ricevuto dallo Spirito dell’Isola il compito di pescare quanti più pesci possibile. I due, così, hanno raggiunto Playa Sant’Elena dove hanno trascorso del tempo con Nathaly.

L’occasione è servita alla Caldonazzo per lasciarsi andare ad uno sfogo con Mazzoli ammettendo di aver gradito la sua visita. Meno gradita, invece, la sorpresa di Andrea Lo Cicero. “Sono molto felice di questo arrivo, del tuo, non di quello di Andrea. Con Andre non mi sono trovata bene, certi suoi comportamenti non mi piacciono, ma finisce lì“, le parole della showgirl.

Lo sfogo di Nathaly Caldonazzo

Parlando con Marco Mazzoli, Nathaly Caldonazzo si è lasciata andare ad uno sfogo su Alessandro Cecchi Paone lasciando intendere che tra loro non potrà esserci nessun tipo di rapporto anche quando l’avventura sull’Isola dei Famosi 2023 finirà. “Lui è l’unico che non sopporto davvero. Con me si è posto male“, le parole della Caldonazzo.

Nonostante Mazzoli prova a farle cambiare idea, Nathaly appare sicura della propria opinione: “Brutta persona, non lo vorrei qui. Se lo incontrassi fuori cambierei strada. Come mai non mi sono trovata con lui? Dici due galli in un pollaio? Due galline forse… Comunque non si è posto con me come con voi. Quella sparata che mi ha fatto era assurda”.

