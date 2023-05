Nathaly Caldonazzo: “Cecchi Paone? Senza anima”/ Poi la stoccata agli autori dell’Isola: “Sono loro a…”

Nathaly Caldonazzo contro Alessandro Cecchi Paone all’Isola: “Persona cattiva, senza anima”

Nathaly Caldonazzo torna su Playa Tosta per avere un confronto con i suoi ex compagni dell’Isola dei Famosi 2023. La naufraga, che da due settimane vive sull’isola di Sant’Elena, torna per avere un confronto-scontro con Alessandro Cecchi Paone.

Parole forti nei confronti di Alessandro: “È la persona più cattiva che ho incontrato in vita mia, quasi senza anima. – tuona la Caldonazzo – È ingiustificato questo odio che da subito ha manifestato nei miei confronti, ma poi incalzando sempre di più, mettendo in mezzo anche altre persone, ogni volta inventandosi qualcosa, che io lo voglio far separare… Ma che me ne frega se sta con Simone! Sono contenta per loro”.

Nathaly Caldonazzo: “Io contro Andrea e Alessandro? Sono gli autori a chiedermi di loro”

Alessandro Cecchi Paone è pronto a replicare a tono a Nathaly: “Perché dico che è infelice in amore? Perché è tipico! Se c’è qualcuno che mette zizzania in una coppia felice, vuol dire che ha dei problemi di insoddisfazione, altrimenti li celebra, li benedice, li abbraccia, li incoraggia. Poi ha detto che non accetterà mai le mie scuse, ma io non intendo fargliele, né intendo incontrarla!”

Sul finale della discussione, Nathaly lancia una stoccata agli autori dell’Isola, facendo intendere che sono loro a chiederle di parlare dei suoi ‘nemici’, cosa che lei non farebbe più se potesse: “Sono gli autori a chiedermelo! Io mai avrei voluto parlare di loro, però se ogni due per tre me lo chiedono, io rispondo per educazione”.

