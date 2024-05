Nathaly Caldonazzo, chi è la figlia di Leontine Snell/ “Mio padre Mario Caldonazzo era violento con lei”

Nathaly Caldonazzo, figlia di Leontine Snell ricorda il rapporto con la madre

La celebre showgirl Nathaly Caldonazzo è figlia di Leontine Snell. Il pubblico e i fan di Nathalie hanno avuto la possibilità di conoscere la donna durante l’esperienza al Grande Fratello della bionda romana. Prima di riabbracciare sua mamma nel loft di Cinecittà Nathaly Caldonazzo raccontò alcuni momenti della sua vita più privata, rievocando alcuni momenti della sua infanzia e soffermandosi sul senso di impotenza che l’assaliva ogni qual volta vedeva suo padre Mario mettere le mani addosso a sua mamma Leontine. Nathaly Caldonazzo, showgirl ha parlato così del rapporto tra la madre Leontine Snell e il papà Mario: “Mio padre era violento con mia madre e io sfogo ciò che ho dentro di me nella pittura. Ho subìto parecchio questo aspetto da piccola e quando è capitato a me ho sempre girato i tacchi e me ne sono andata”.

Nathaly Caldonazzo è nata a Roma il 24 maggio 1969. Fin dai tempi dell’infanzia cresce a stretto contatto con il mondo dello spettacolo essendo la mamma una ballerina e coreografa di successo. Sulle orme della mamma Leontine Snell, Nathalie ha sempre sognato di lavorare nel mondo dello spettacolo e con tanta dedizione ci è riuscita diventando un’attrice di cinema e teatro. Non solo, la Caldonazzo si è fatta apprezzare anche come ballerina raggiungendo la grande popolarità come showgirl del Bagaglino di Pingitore. E’ il 1997 l’anno in cui Nathaly Caldonazzo diviene prima donna del Bagaglino, riscuotendo un grandissimo successo sul piccolo schermo.

Leontine Snell, nel corso di una intervista concessa a intervisteromane.net ha raccontato uno dei vantaggi dell’essere madre della figlia Nathaly Caldonazzo. “Cosa provo sapendo che è una donna di spettacolo? Molta tenerezza e allo stesso tempo una forte emozione, perché s’è data tanto da fare.”

Riguardo al fatto di essere la mamma di un personaggio famoso e i suoi vantaggi, Leontine, ammise di sfruttare la cosa sul lavoro, traendone beneficio: “Mi fa molto piacere, perché automaticamente le altre ragazze della televisione vengono da me, nella mia scuola di ballo. Gigliola Cinguetti, Barbara D’Urso, Monica Guerritore e tante altre attrici”. Nonostante lo scorrere degli anni Leontine Snell e Nathaly Caldonazzo hanno conservato un legame molto profondo e splendido negli anni, proprio come madre e figlia.

