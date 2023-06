Nathaly Caldonazzo choc contro Christopher Leoni/ “Dice che mi sono infilata nel suo letto”, lite all’Isola!

Nathaly Caldonazzo attacca Christopher Leoni in studio: “È andato a dire che…“

La finale dell’Isola dei Famosi 2023 non ha regalato solo grandi emozioni e colpi di scena, ma anche qualche inedito quanto clamoroso retroscena in studio. Come quello rivelato da Christopher Leoni nello studio del reality, riferito a quanto sarebbe a suo dire accaduto con Nathaly Caldonazzo nel corso della loro permanenza in Honduras.

Secondo il naufrago, infatti, l’attrice ci avrebbe provato con lui ma è lei stessa a smentire categoricamente: “Non mi va giù quello che ha detto e che continua a dire, che io mi sarei infilata nel suo letto. È venuto lui nella mia capanna, si è messo nella mia capanna pieno di pustole, senza dirmelo. Una notte io dormivo, pensavo di essere da sola, lui è andato a dire a tutti che io ci ho provato con lui e che mi sono infilata nel suo letto“.

Tensione in studio, Vladimir Luxuria difende Nathaly

C’è parecchia maretta nello studio dell’Isola dei Famosi 2023, con questo inedito retroscena che ha agitato gli animi degli ex concorrenti. Christopher Leoni conferma la propria tesi, secondo la quale Nathaly Caldonazzo si sarebbe intrufolata nel suo letto, sotto la capanna, nel cuore della notte. “Non ci ha provato con me, ma per due volte nella notte la trovo e dico: ‘Scusa Nathaly ti puoi spostare?’. ‘Ah non me ne sono accorta‘”, la confessione del modello.

“Ma non me ne sono accorta“, ribadisce l’attrice. Ad aggiungersi alla piccola polemica in diretta è anche la voce di Vladimir Luxuria. L’opinionista è intervenuta per prendere le difese di Nathaly e per attaccare l’atteggiamento di Christopher: “Se anche fosse vero, e non è vero, trovo davvero squallido che tu dica una cosa del genere“.

