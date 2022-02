Nathaly Caldonazzo choc “Jessica nessuno ti vuole, urli come una scimmia”/ Dura lite…

Il duro scontro tra Lulù Selassiè e Sophie Codegoni ha portato allo scontro anche Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassiè. Quest’ultima, convinta che tutto sia partito da una provocazione di Nathaly che, pur sapendo che la divisione della spesa era stata fatta da lei ha accusato Lulù fomentando Sophie conoscendo quella che sarebbe stata la reazione della fidanzata di Manuel Bortuzzo, ha perso la pazienza e ha accusato la Caldonazzo di nascondersi il cibo sin dal primo giorno in cui è arrivata in casa. “Ti infratti tutto, dalle banane alle cose degli altri. Tutte le cose che te stai a magnà di nascosto. Lo sappiamo tutti che nascondi il cibo, chiudiamo gli occhi e ti prendiamo tutti in giro”, ha detto la più grande delle sorelle Selassiè.

Jessica, inoltre, ha svelato che il suo è un pensiero condiviso dalla maggior parte dei concorrenti come Alessandro Basciano, Davide Silvestri e Barù con quest’ultimo che, secondo il popolo del web, avrebbe confermato le parole di Jessica. L’accusa della Selassiè ha così scatenato la reazione della Caldonazzo.

Nathaly Caldonazzo replica a Jessica Selassiè: lo scontro s’infiamma

Nathaly Caldonazzo non è rimasta in silenzio di fronte alle accuse di Jessica Selassiè rivolgendo a quest’ultima parole durissime. “Non è vero nulla! Ma stai zitta che quando arriva il lunedì ti mangi la bresaola con le mani come un animale. Chi mangia di nascosto? Ho quattro sottilette in croce e basta. Non ti permettere proprio! Informati prima di parlare e smettila. Le sceneggiate da mercato le lascio fare a te“, ha sbottato la Caldonazzo che, poi, ha lanciato una frecciatina alla principessa.

“Tu soffri poverina perché nessuno ti vuole, questo è il problema. Mangi per dieci che stai sempre a mangiare. Tu come ti permetti a dire che io rubo il cibo? Ti sei permessa di dire che rubo il cibo, dimmi quando e dove”, ha aggiunto e, riferendosi allo scontro tra Jessica e Delia Duran avvenuto nella scorsa puntata per il bacio dato dalla Duran a Barù, come riporta Biccy, ha concluso così – “Urlavi come una scimmia per un uomo che non è tuo, fai proprio ridere”.





