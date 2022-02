Nathaly Caldonazzo choc: “Se fanno vedere tutto mi squalificano”/ Nella notte…

Nathaly Caldonazzo, dopo la quarantaquattresima puntata che ha portato lei, Antonio Medugno e Miriana Trevisan al televoto per l’eliminazione, si lascia andare ad una confessione con il tiktoker ammettendo di temere il provvedimento disciplinare nella prossima puntata del reality show che tornerà in onda lunedì 28 febbraio. Durante il momento delle nomination palesi, nel motivare la loro nomination alla Caldonazzo, sia Sophie Codegoni che Jessica Selassiè hanno svelato le frasi che Nathaly avrebbe pronunciato e che non sono mai state mandate in onda. “Se la dico mi squalificano”, ha spiegato Sophie evitando di scendere nei dettagli e litimitandosi a riferisce la frase “Jessica e Lulù sono protette dagli zingari perchè sono delle zingare”, aggiungendo la presenza di frasi più gravi.

Durante la diretta, gli autori del Grande Fratello Vip hanno provato a cercare il filmato incriminato e che la regia non ha mai mandato in onda. Tuttavia, il tentativo non è riuscito, ma Alfonso Signorini ha promesso che sulla vicenda sarà fatta chiarezza, probabilmente nella prossima puntata. Pensando alla situazione, Nathaly Caldonazzo, durante una conversazione con Antonio, non nasconde di temere la squalifica per le cose dette.

Nathaly Caldonazzo, confessione nella notte al Grande Fratello Vip: squalifica in arrivo?

Lontani dagli altri concorrenti, Antonio Medugno e Nathaly Caldonazzo, dopo la puntata, si sono ritrovati a cenare da soli. I due, entrambi al televoto, hanno così parlato di quello che potrebbe succedere lunedì prossimo durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip. “Lunedì usciamo“, ammette Nathaly. “Se fanno vedere… io ho la squalifica e tu esci”, aggiunge la Caldonazzo. “Sei al televoto, non possono farlo. Al televoto ci siamo io, te e Miriana. Non possono annullarlo”, commenta Antonio.

“Lunedì esco, poi fanno vedere la tua cosa e potrebbero… Anche se Alfonso”, dice ancora Medugno lasciando intendere come Signorini non voglia far uscire la presunta frase da squalifica. “Sembra che non voglia vero?“, chiede a sua volta la Caldonazzo riferendosi ancora al conduttore. Antonio, infine, consiglia alla Caldonazzo di chiedere continuamente aggiornamenti in confessionale.





