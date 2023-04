Nathaly Caldonazzo choc su Cecchi Paone/ “Urla a 4 donne all’Isola dei Famosi”

Isola dei Famosi 2023, Nathaly Caldonazzo choc vs Cecchi Paone: il retroscena

Pochi giorni fa, all’Isola dei Famosi 2023, è andato in scena un duro scontro tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo. I due non si sono risparmiati e sono volate parole pesanti, con il giornalista che le ha dato della “pescivendola” e dell'”ignorante” e con l’attrice che l’ha accusato di odiare le donne. Nella puntata di questa sera si torna a parlare di quanto accaduto, e le posizioni dei due concorrenti sembrano ancora piuttosto distanti. In particolare, Nathaly ha raccontato questa situazione rivelando di non essere stata la sola contro cui il giornalista avrebbe urlato.

Luca Vetrone e Nathaly Caldonazzo, bacio all'Isola dei Famosi 2023/ Galeotto un gioco

“Da quando l’ho visto, da due settimane a questa parte, ha urlato a 4 donne in maniera eccessiva e gratuita“, la confessione della Caldonazzo, che rivela i dettagli di questo retroscena elencando le persone contro cui Cecchi Paone avrebbe inveito: “Iniziando da Milano con un’autrice, tornando qui con un’altra autrice, una cameriera dell’albergo dell’Honduras, e io. Finora, mi sembra che ha problemi con le donne, perché non l’ho mai visto lamentarsi con un uomo. Poi io non mi sono offesa perché mi ha dato della pescivendola. Tanto onore alle pescivendole“.

Cecchi Paone, sfuriata contro Nathaly all'Isola: "Pescivendola, ignorante!"/ Lei sbotta: "Odia le donne"

Alessandro Cecchi Paone replica: “Di queste miserie non mi curo“

Dallo studio Enrico Papi cerca di ridimensionare l’accaduto: “Non credo ce l’abbia con le donne, secondo me voi avete ingigantito questi rapporti e questi conflitti“. Tuttavia Nathaly Caldonazzo resta ferma nella sua posizione e, per rendere più civile e vivibile l’atmosfera all’Isola dei Famosi 2023, invita Alessandro Cecchi Paone a regolarsi: “Tu non l’hai sentito urlare, urla in una maniera esagerata. Deve darsi una calmata“. Il giornalista, tuttavia, non arretra di un centimetro e risponde seccamente: “Di queste miserie non mi curo“.

Helena Prestes criticata all'Isola dei Famosi: "Fa polemica e vittimismo"/ Attacco di Fiore, Nathaly e…

A generare lo scontro è l’arrivo sull’Isola di un serpente particolare, che ha scatenato la paura di Corinne Clery. “La fobia è una cosa brutta, e mi spiace che per colpa mia loro abbiano litigato” ammette l’attrice, dicendosi dispiaciuta per la litigata dei due concorrenti. Anche Vladimir Luxuria interviene e, alla fine, bacchetta Cecchi Paone: “La fobia per i serpenti è una paura irrazionale. Si può avere tanta cultura come ce l’hai tu Alessandro, ma sull’isola c’è un confronto di opinioni e non per questo ti autorizza a darle della pescivendola“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA