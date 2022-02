Nathaly Caldonazzo comportamenti scorrenti nella Casa/ A rischio provvedimento?

Nathaly Caldonazzo è spesso al centro di discussioni e polemiche, sta affrontando con serenità il suo percorso all’interno della Casa. Nonostante sia all’interno del reality da pochi mesi, grazie alla sua personalità forte è considerata una tra le grandi protagoniste di questa edizione, sempre al centro dell’attenzione nonostante spesso sia stata ampiamente criticata dal pubblico da casa per i suoi comportamenti e le sue affermazioni nei confronti degli altri concorrenti.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021 la donna ha avuto modo di incontrare sua figlia Mia, avuta con Riccardo Sangiuliano, in cui entrambe le donne hanno raccontato alcuni dettagli del loro rapporto e del loro legame.

Nathaly Caldonazzo a rischio provvedimento disciplinare

Nathaly Caldonazzo però con il suo comportamento ha suscitato anche alcune proteste da parte degli altri concorrenti della casa. La concorrente, infatti, è solita fumare sul divano in salotto e non all’esterno, come invece prevede il regolamento della casa del Grande Fratello Vip 2021 e, a causa di questo suo comportamento la donna, come dichiarato da Alfonso Signorini, potrebbe ricevere un provvedimento disciplinare.

Nonostante il provvedimento disciplinare che potrebbe essere preso nei suoi confronti Nathaly Caldonazzo passa il tempo in casa divertendosi e confrontandosi con gli altri concorrenti sugli argomenti più in voga all’interno della casa e sui dubbi che assillano gran parte degli inquilini della casa più spiata dagli italiani.

