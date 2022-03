Nathaly Caldonazzo contro tutti al GF Vip/ “Alla gogna, vorrebbero vedermi morta”

Nathaly Caldonazzo: ultime liti dentro la casa del GF Vip 6

Nathaly Caldonazzo è stata la prima eliminata della puntata del Grande Fratelli Vip 6 andata in onda il 28 febbraio 2022. Ma prima di uscire dalla casa di Cinecittà l’attrice ha avuto modo di scontarsi per un ultima volta con i suoi coinquilini. Negli ultimi giorni, infatti, la Caldonazzo è stata isolata dalla maggior parte dei concorrenti: “Preferisco stare da sola piuttosto che circondata da persone che non sento come me o comunque che mi hanno fatto questo isolamento senza nessun fondamento”, ha detto ieri sera in puntata, interpellata dal conduttore. In un lungo confessionale Nathaly ha dedicato parole molto forti ad alcuni dei suoi compagni, tra cui le sorelle Selassiè e Barù: “Si è creato questo gruppo anti-Nathaly non vedono l’ora che venga fatta fuori. Li detesto, non li posso più vedere”.

Nathaly Caldonazzo/ A rischio eliminazione: squalificata per i suoi scivoloni?

Sonia Bruganelli difende Nathaly Caldonazzo

Nathaly Caldonazzo ha espresso giudizi molto duri, durante il suo confessionale: “Barù non mi piace, mi ha deluso. Umanamente lo trovo abbastanza scarso. Jessica e Lulù non fanno che fare terra bruciata intorno a me con tutti quanti, sono un po’ cattivelle”. In studio la showgirl ha ribadito la sua delusione per essere stata isolata senza motivo: “Perché devo stare alla gogna? Non me ne capacito! Mi vorrebbero vedere da sola in sauna a morire soffocata…”. Delia Duran ha preso le difese di Nathaly e anche dallo studio è arrivata una seconda difesa da parte di Sonia Bruganelli: “La verità è che le state facendo muro, magari a volte è troppo diretta, ma la sua lettura di determinate situazioni mi sembra molto lucida. Non capisco però perché Nathaly non possa parlare con tua sorella Lulù, ma tu possa andare da Antonio a dirgli di non stare con lei”.

LEGGI ANCHE:

Nathaly Caldonazzo "Calmatevi con questo cibo, sembra... indigeni"/ Nuovo scivolone e rischio di squalifica?Sophie Codegoni "Frase shock di Nathaly? Non volevano uscisse"/ Stoccata agli autori

© RIPRODUZIONE RISERVATA