Nathaly Caldonazzo: “Cristina è la schiavetta di Helena”/ L’ex suora sbotta…

Nathaly Caldonazzo contro Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi 2023

Prime scintille sull’Isola dei Famosi 2023 e a regalarle sono le donne. Tra le prime a scontrarsi ci sono Nathaly Caldonazzo e Cristina Scuccia. L’attrice e showgirl, non andando molto d’accordo con Helena Prestes, ha notato tanta complicità tra la modella e Cristina Scuccia. Secondo Nathaly, Cristina farebbe tutto ciò che le chiede Helena al punto da definirla “la schiavetta di Helena”. Una definizione che non è andata giù a Cristina Scuccia che, dopo aver risposto alla Caldonazzo nel corso della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2023, si è sfogata anche in confessionale.

Cristina, così, ha ribadito non solo di non essere “la schiavetta di Helena” ma ha spiegato di trascorrere tanto tempo con lei sia perchè ha trovato una persona con cui va molto d’accordo sia perchè la considera una guida avendo già fatto un altro reality.

Le parole di Cristina Scuccia

L’ex suor Cristina, così, rifiuta l’etichetta che le è stata data da Nathaly Caldonazzo e, mantenendo tutta la calma che la contraddistingue, si sfoga così: “A me piace essere operativa e mi sto fidando di lei dato che è più esperta di me. Lei è una ragazza intraprendente e in un’esperienza del genere ho bisogno di qualcuno che mi traina“, ha detto la Scuccia.

“Non sono la schiava di nessuno. Mi trovo empaticamente con lei. Ci aiutiamo a vicenda. Ho il mio cervello. Ho dei miei pensieri che esterno pure a lei. Mi sento la schiava solo di uno che sta là sopra ed è sovrano di tutti”, ha aggiunto.

