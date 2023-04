Nathaly Caldonazzo, crollo all’Isola dei Famosi/ Piange e attacca Lo Cicero: “Sono in difficoltà”

Nathaly Caldonazzo, crollo dopo la diretta dell’Isola dei Famosi: cos’è accaduto

Nathaly Caldonazzo è stata una delle grandi protagoniste della seconda puntata dell‘Isola dei Famosi 2023. La naufraga si è trovata al centro di numerose dinamiche e liti, ma soprattutto delle critiche di alcuni compagni d’avventura. C’è chi la accusa di mettere zizzania volutamente, chi invece di essere una ‘pescivendola’, fatto sta che Nathaly non ha destato le simpatie di molti in questi primi giorni sull’Isola, motivo per il quale, dopo la puntata, ha avuto un crollo.

Rimasta sola sulla spiaggia, Nathaly si è lasciata andare alle lacrime e allo sconforto, dopo aver fatto fronte a scontri sia in palapa che con lo studio. Si è dunque raccontata alle telecamere del programma, palesando la poca simpatia per Andrea Lo Cicero in primis, e spiegando di essere consapevole di avere una personalità che può destare fastidio.

Nathaly Caldonazzo piange all’Isola dei Famosi: attacco ad Andrea Lo Cicero

“Io ho difficoltà qui a convivere con determinate persone, soprattutto con Andrea Lo Cicero, che ora è pure leader!” ha esordito Nathaly nel confessionale fatto dopo la diretta dell’Isola dei Famosi. Ha dunque continuato, spiegando: “Penso di dar fastidio come personalità, come persona, ma non è un problema mio! La ruota gira: oggi è così, domani vediamo”. Nonostante il momento di crollo, Nathaly non è dunque disposta ad abbattersi o ad attenuare il suo carattere per altri, anzi, non sono da escludere nuove scintille nei prossimi giorni in Honduras.

