Nathaly Caldonazzo distrugge Cecchi Paone all’Isola: “Brutta persona”/ “Se lo incontro…”

Nathaly Caldonazzo contro Alessandro Cecchi Paone all’Isola dei Famosi 2023

Scintille a distanza tra Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone. Tra i due concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023 non c’è simpatia e, anzi, sono stati protagonisti in queste prime settimane di più scontri. Ora che Nathaly è però sull’Isola di Sant’Elena, dove si finisce dopo l’eliminazione, l’occasione per tornare a parlare di Cecchi Paone arriva da una visita inaspettata.

A bordo di una barchetta fornita dallo spirito dell’Isola, Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero hanno navigato fino all’isoletta di Nathaly col fine di pescare. Una volta arrivato, Marco ha scambiato qualche chiacchiera con la Caldonazzo mentre Andrea – che con Nathaly non ha un buon rapporto – si è dedicato alla pesca.

Durante la chiacchierata con Mazzoli, Nathaly si è allora espressa sul gruppo, lanciando nuove stoccate ad Alessandro Cecchi Paone: “Se lo incontrerò ancora nella vita cambierò strada, perché è proprio una persona brutta per me. Poi con tutti gli altri non ce l’ho con nessuno sinceramente, ma neanche con Andrea”, ha chiarito.

Marco e Andrea sono riusciti poi a pescare soltanto due pesci durante la loro gita. Un fallimento di cui Cecchi Paone ha sarcasticamente accusato proprio la Caldonazzo: “Andrea e Marco sono riusciti a tornare, secondo me a causa dell’influenza negativa di Maleficent Caldonazzo, soltanto con un pesce di medie dimensioni e uno di piccole dimensioni. Bene, grazie, però, ahimè, qualcosa lì non ha funzionato!” il commento del divulgatore scientifico.

