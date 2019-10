Nathaly Caldonazzo e Fabrizio Baldassarre/ La showgirl si consola con l’ex tentatore?

Nathaly Caldonazzo volta definitivamente pagina dopo la fine della storia d’amore con Andrea Ippoliti? Ufficialmente single dopo la delusione vissuta con la partecipazione a Temptation Island Vip 2019, Nathaly Caldonazzo sta riprendendo in mano la propria vita dedicandosi a se stessa e a sua figlia. Come tutte le donne alle prese con le delusioni d’amore, anche la Caldonazzo ha deciso di coccolarsi un po’ e, così, in questo sabato di ottobre, ha deciso di farsi bella. Nathaly si è così recata in un salone di bellezza affidando i suoi capelli alle esperte mani non di un parrucchiere qualunque, ma dall’ex tentatore di Temptation, Fabrizio Baldassarre. Archiviata l’esperienza da single nel villaggio dell’amore, Fabrizio è tornato al suo lavoro e così, la Caldonazzo ha deciso di approffittarne per rifarsi il look. Tra uno shampoo e una piega, tra i due scatterà la scintilla?

NATHALY CALDONAZZO E FABRIZIO BALDASSARRE: SOLO UN’AMICIZIA

Tra Nathaly Caldonazzo e Fabrizio Baldassarre, per il momento, c’è solo una bella amicizia. Nonostante non abbia più un compagno accanto, la showgirl appare serena e in perfetta forma sui social dove condividere i momenti della sua vita. Anche con lo shampoo, infatti, la Caldonazzo porta a casa i complimenti dei fans. “Coccole da Temptation”, scrive nella didascalia che accompagna la foto in cui Fabrizio Baldassarre sfoggia il migliore dei sorrisi. Di fronte alla foto, i fans hanno esortato la Caldonazzo a farci un pensierino: “Niente male voi due insieme”, scrive qualcuno e altri aggiungono – “vi vredi bene insieme. Sareste una bellissima coppia”, “Sei sempre bellissima…anche con i capelli pieni di shampoo…Nathaly…te le meriti tutte!!!”. Insomma, qualora tra Nathaly e l’ex tentatore dovesse nascere qualcosa, la coppia avrebbe il consenso dei fans. Per ora, però, la Caldonazzo non sembrerebbe ancora intenzionata a tuffarsi in una nuova storia d’amore.







© RIPRODUZIONE RISERVATA