Nathaly Caldonazzo e Giampolo Celli fidanzati?/ Video di coppia su TikTok

Nathaly Caldonazzo e Giampaolo Celli: i gossip su di loro

Nathaly Caldonazzo ha trovato l’amore? Qualche mese fa Deianira Marzano aveva lanciato un gossip sull’attrice, attraverso una storia sul suo profilo Instagram: “Caldonazzo nuovo amore. Sta con il padre di una famosa tiktoker che ha lasciato la famiglia per lei”. A mesi da questa indiscrezione, la loro relazione sembrerebbe essere confermata proprio dai dirette interessati: Nathaly Caldonazzo e Giampaolo Celli, padre della tiktoker Aurora Celli. Ma facciamo un passo indietro. Il loro rapporto aveva già dominato i gossip negli anni scorsi: “Nathaly è stata vista spesso in compagnia di un giovane ed aitante imprenditore romano. Qualche sera fa a cena in un noto ristorante della Capitale e qualche sera dopo insieme in un locale. Si chiama Giampaolo Celli, ex calciatore della nazionale giovanile ed attualmente stilista di una Maison di abiti di sposi… due affermano che la frequentazione è per motivi di lavoro. Ma la giustificazione non regge visto che vengono notati in una cenetta intima a tarda sera”, si leggeva nel 2008 in un articolo del portale ItalyMedia.it.

Nathaly Caldonazzo: "La morte di Massimo Troisi? Terribile"/ "Ero sola, perduta..."

Nathaly Caldonazzo e Giampaolo Celli: insieme su TikTok

Adesso, però, i gossip su Nathaly Caldonazzo e il padre di Aurora Celli sembrano aver trovato conferma. Ieri l’attrice ha pubblicato un TikTok ironico proprio con Giampaolo, in cui dice: “Non mi sento bene. Mi viene da vomitare. Se ho mangiato pesante? No, ho visto te”. In tanti si sono domandati: “Ma è il papà di Aurora?”. La risposta è arrivata direttamente dalla tiktoker che ha lasciato un commento con una serie di emoticon che ridono. Secondo quanto si legge nei commenti dei follower della Caldonazzo, i genitori di Aurora non stanno più insieme: “I genitori hanno divorziato, da quello che dicono”, “Raga i genitori di Aurora sono separati e ognuno fa la propria vita. Non c’è nulla di strano” e “I genitori hanno divorziato, lo ha detto lei in diretta”.

