Nathaly Caldonazzo, e l’incidente del 2018 “Sono claudicante“/ “Potevo finire in carrozzina…”

Nathaly Caldonazzo, i segni dell’incidente fanno ancora male: “Non posso più fare musical…”

Alcuni anni fa Nathaly Caldonazzo ha avuto la forza di tornare a raccontare nel dettaglio i postumi del terribile incidente vissuto nel 2018. L’attrice, in un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni – riportata da Fanpage – spiegò come le ripercussioni fossero ancora vivide, tali da pregiudicare la sua attività professionale. Inoltre, accennò anche alla lentezza della burocrazia quando si tratta di infortuni simili al suo. “Sono claudicante, tant’è che mi hanno riconosciuto una percentuale di invalidità. Non posso più fare musical, né correre né essere testimonial di costumi da bagno”.

Il racconto di Nathaly Caldonazzo cela un discreto dolore; l’incidente del 2018 – come lei stessa ha raccontato – avrebbe potuto avere ripercussioni anche più gravi. “Sono fortunata a non essere finita in carrozzella altrimenti avrei avuto bisogno di assistenza tutto il giorno”. Ultimato il discorso sui postumi dell’incidente in riferimento alla sua attività professionale, l’attrice ha sottolineato anche il ‘calvario’ dell’assicurazione. “Purtroppo i tempi in Italia sono biblici; noi infortunati siamo costretti ad anticipare le spese per le operazioni”.

Nathaly Caldonazzo, dai problemi con l’assicurazione dopo l’incidente alle difficoltà al GF Vip

Sempre per Tv Sorrisi e Canzoni – come riporta Fanpage – Nathaly Caldonazzo ha spiegato: “In Italia se paghi in ritardo qualche rata ti pignorano tutto, ma se ci sono casi di malasanità e infortuni passa un sacco di tempo prima di vedere i soldi”. L’attrice – come racconta il portale – arrivò anche a fare un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché si arrivasse ad una maggiore velocità dell’iter burocratico e delle procedure volte ad ottenere gli indennizzi previsti per i casi di sinistro.

Nonostante il malessere fisico dopo l’incidente, Nathaly Caldonazzo non si è persa d’animo, anzi. La sua vitalità e grinta l’ha portata a dare seguito alle sue partecipazioni televisive, come dimostrato dall’esperienza prima al GF Vip e poi all’Isola dei Famosi. Sempre al settimanale raccontò come anche nella Casa più spiata d’Italia dovette fare i conti con i problemi fisici. “Anche quando ho partecipato all’ultima edizione del GF Vip ho avuto problemi; Alfonso Signorini mi diceva di muovermi velocemente di qui e di là. Io gli rispondevo che zoppicavo”.











