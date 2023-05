Nathaly Caldonazzo: “Ecco chi mi sta più sul cazz* all’Isola”/ La classifica: sorpresa Lo Cicero!

Nathaly Caldonazzo e la classifica di chi le sta ‘sul caz*o’ all’Isola dei Famosi 2023

Marco Mazzoli e Paolo Noise continuano ad intrattenere il pubblico dell’Isola dei Famosi 2023 con i loro particolari format. Dopo l’intervista in playa ai vari concorrenti in gara, il duo di speaker ha portato alla luce un nuovo ‘gioco’: “Mi stai sul cazz*”. Si tratta di una classifica dei naufraghi stilata in base alla simpatia, dove più è alto il numero (da 1 a 10), meno quel naufrago è tra i preferiti dell’intervistato.

La prima a sottoporsi al nuovo format, tenuto in barca, di Mazzoli e Noise è stata Nathaly Caldonazzo. Alla concorrente è stato dunque chiesto chi le stesse ‘più sul cazz*’ e quella che ne è uscita è una classifica inaspettata.

Nathaly Caldonazzo, voti inaspettati sui naufraghi: sorpresa Andrea Lo Cicero

Nathaly Caldonazzo è partita proprio con Marco Mazzoli che la stava intervistando: “A te dò 2, perché uno mi hai nominato in un momento in cui stavo affogando e non me ne fregava un cazz*, e secondo non mi piace quando ti sento litigare.” Ha dunque proseguito con Paolo Noise, a cui ha dato 3 perché l’ha nominata. Ha invece ammesso di aver cambiato idea su Helena Prestes: “All’inizio era 10, adesso però mi piace, quindi 2!” A sorpresa anche l’idea su Andrea Lo Cicero è cambiata: “Anche per lui all’inizio 10, l’ho rivalutato quando sono tornata, quindi ora 3“, ha dichiarato Nathaly.

Al primo posto in simpatia c’è però Fabio dei Jalisse, a cui ha dato 0: “Mi fa tenerezza”. Voti molto buoni dunque quelli di Nathaly, motivati con un ‘sono cambiata sull’isola di Sant’Elena’. Eppure Noise non è convinto di questo cambiamento, motivo per il quale l’ha accusata di strategia: “Secondo me stai bluffando per cambiarti l’immagine.”, “Può essere”, ha concluso la naufraga.

