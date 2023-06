Nathaly Caldonazzo eliminata per la seconda volta/ Scoppia la polemica web: “Sta ancora là”

Nathaly Caldonazzo ancora in gioco dopo l’eliminazione: web furioso

Nathaly Caldonazzo è senza dubbio una delle protagoniste di questa edizione dell’Isola dei Famosi, piaccia o meno. La naufraga è stata eliminata ben due volte, ma è rimasta comunque ancora in gioco in Honduras sperando di arrivare in finale. La prima volta, il volto televisivo è stata esiliata sull’Isola Sant’Elena mentre adesso ha deciso di proseguire la sua avventura nell’ Ultima spiaggia.

Il fatto che Nathaly Caldonazzo sia rimasta in ballo nonostante la seconda eliminazione, sta facendo infuriare il web in cui è scoppiata una vera e propria polemica. Gli utenti hanno cominciato ad accusare il programma di tenere la naufraga volutamente per farla arrivare in finale: “L’unica concorrente eliminata due volte in un reality che è ancora in gioco, tanto abbiamo capito che la volete in finale insieme ad Helena” afferma un utente, dando voce al pensiero di una parte consistente del web.

Soleil Sorge parla di Nathaly Caldonazzo: “Donna dolcissima”

Soleil Sorge, ospite all’Isola Party nella puntata del 2 giugno, ha svelato cosa pensa di Nathaly Caldonazzo smentendo la “durezza” che spesso è stata attribuita al volto televisivo: “Nathaly è così come si vede. Ha questo carattere duro però è una donna intelligente. E come tutte le donne intelligenti, profonde, ha anche tante fragilità”.

E ancora: “È una donna molto fragile e forse anche per quello poi maschera con questa forza. Però lei ha proprio questa natura molto rigorosa ma in realtà è dolcissima.” Per poi concludere: “Io ho avuto modo di conoscerla e inizialmente abbiamo avuto anche noi i nostri scontri durante i primi momenti. Poi però conoscendola meglio ho capito che è una persona molto di cuore. Quindi credo che quella sia una caratteristica fondamentale negli esseri umani, per cui…”

