Nathaly Caldonazzo, frecciatina ad Andrea Ippoliti/ “Massimo Troisi? Dalle stelle…”

Nathaly Caldonazzo ha lanciato la sua frecciatina al suo ex Andrea Ippoliti a pochi giorni dalla fine di Temptation Island salvo poi ricredersi. La Caldonazzo proprio oggi ha pubblicato una foto che la ritrae al fianco del suo grande amore, Massimo Troisi, al grido di “Dalle stelle alle stalle”. Dopo un po’ però la foto è scomparsa dal suo account Instagram tant’è che in molti gli hanno chiesto “non è che sei tornata con Andrea” e lei ha risposto concisa e seccata: “Ma va!”. La loro relazione è ormai finita ma fatto sta che la Caldonazzo non ha voluto usare Massimo Troisi per lanciare una frecciatina al suo ex e questa sembra essere l’unica spiegazione a questo suo gesto. Nei giorni scorsi i due si sono colpiti a suon di giornali e mentre lui le ha dato quasi della pazza, lei ha voluto confermare la sua intenzione di chiudere e non tornare sui suoi passi dopo mesi passati a subire la sua indecenza.

NATHALIE CALDONAZZO RICORDA MASSIMO TROISI E COLPISCE ANDREA IPPOLITI

Tutto finito quindi ed il passato è tornato a bussare alla sua porta tant’è che lei ha pubblicato questa foto con Massimo Troisi, l’attore comico napoletano scomparso nel 1994 a causa di una malattia cardiaca. Nathaly Caldonazzo è stata la sua ultima fidanzata e perdere il compagno è stato un brutto colpo come lei stessa ha riferito a Vieni da Me nei giorni scorsi: “Ci siamo conosciuti in un ristorante di Roma. Mangiava e mi fissava. Uscendo l’ho salutato, perché mi aveva fissato per tutto il tempo. Lui rimase stupito. Lo conoscevo per fama, quando ero piccola mia madre mi portava a vedere i suoi film ma io non mi divertivo, non lo capivo. Poi, conoscendolo, ho scoperto una persona molto bella, particolare”. Dopo quell’incontro alla fine proprio lui l’ha cercata riuscendo ad avere il suo numero di telefono ma le polemiche e i contrasti non sono mancati perché lui aveva 39 anni quando è morto e lei 24 e venivano già da una relazione di due anni: “Quando il tuo compagno di vita va via stai male, ci ho messo tanto a riprendermi, ma sono contenta di averlo conosciuto”. Sicuramente non potrà dire lo stesso di Andrea dal quale si è allontanata repentinamente.

