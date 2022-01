Nathaly Caldonazzo furiosa con le amiche “Basta parlare con Soleil?”/ “È una farsa!”

Nathaly Caldonazzo sbotta contro le co-inquiline: “Me lo spiegate cazz*!”

Sono ore di alta tensione nella casa del Grande Fratello Vip. Al centro del vortice c’è ancora lei, sempre e solo lei: Soleil Sorge. Poche ore fa Nathaly Caldonazzo, dopo aver partecipato all’ennesima riunione in camera da letto in cui veniva elencati difetti, misfatti e omissioni dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha tuonato contro le co-inquiline: “Ma perché ci parlate allora? Me lo spiegate cazz*! Perchè non siete coerenti? Basta però ecchecazz*! Tutti ci parlate, ci ridete e ci scherzate e poi venite qui e ne dite peste e corna! È la sagra della farsa qua dentro!”. Poco prima, come scritto in precedenza, le concorrenti si sono lamentate in vario modo del comportamento dell’influencer. In particolare, Delia Duran e Miriana Trevisan hanno dichiarato di essere totalmente contrarie a certi atteggiamenti di Soleil Stasi.

Manila Nazzaro vs Soleil Sorge: "Lei vittima? Ma basta!"/ "Non tollero le offese"

Jessica Selassiè, a sorpresa, difende Soleil Stasi

Tutti contro Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex showgirl de “La ruota della fortuna”, Miriana Trevisan, rivolgendosi a Delia Duran ha dichiarato: “Non dare peso a quello che dice Sole perché lei non vede l’ora di trovare clip e basta. Lei ti mette dentro queste cose, lo ha fatto con tutte noi, ha fatto piangere Manila che è la donna più forte del mondo“. La sudamericana ha rincarato la dose: “Lei prende per il cul* tutti quanti. A me prende per il cul*, prende per il cul* tutti quanti!”. Dopo la sfuriata di Nathaly Caldonazzo è arrivata a sorpresa la difesa ponderata di Jessica Selassiè: “Vabbè ma ognuno ha pregi e difetti ragazzi! Si tratta di una ragazza della mia stessa età che si ritrova tutta la casa contro. Parliamo anche umanamente. Non è che ha ammazzato qualcuno questa ragazza, per carità di Dio! Sarà cattiva, sarà stronz*, sarà pesante…” Più tardi, la stessa princess (fake?) ha preso nuovamente le difese di Soleil Stasi dialogando con Sophie Codegoni: “Che tutta una Casa sia contro di lei, lasciarla da sola e isolarla non è neanche giusto. Io sono stata la prima che doveva venire da te a chiarirvi ma se non lo fa non posso scegliere tra lei e te perchè non mi ha fatto niente”.

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge e Manila Nazzaro, lite al GF Vip/ "Mi sono rotta, piena di te e..."Manila Nazzaro si sfoga su Soleil Sorge/ "Chi la difende è complice"

© RIPRODUZIONE RISERVATA