“Nathaly Caldonazzo ha detto una frase grave”/ Jessica sconvolta ma la regia censura!

C’è un altro mistero che aleggia nella Casa del Grande Fratello Vip e ha come protagonista Nathaly Caldonazzo. Circolano infatti sul web alcuni video in cui Jessica Selassiè, abbastanza sconvolta, racconta di una frase molto grave che avrebbe detto la Caldonazzo. Il tutto sarebbe accaduto poco dopo la fine della puntata in diretta di lunedì: Nathaly si sarebbe a quel punto resa protagonista di parole che avrebbero suscitato lo stupore della Selassiè. Non è però dato sapere quale sia questa frase.

Nathaly Caldonazzo/ Nuova lite con Jessica Selassiè: "Scene pietose, non la sopporto"

Più volte Jessica ha infatti introdotto l’argomento con alcune delle sue compagne d’avventura, come Manila e Miriana, tuttavia non è mai riuscita a raccontare nel dettaglio l’accaduto. Questo a causa della regia che in entrambe le occasioni, poi riportate dal web, ha staccato immediatamente, censurando il resto del discorso.

Nathaly Caldonazzo "Ho scritto a Barù prima del GF Vip/ "Stavamo nello stesso hotel…"

Cosa ha detto di grave Nathaly Caldonazzo?

Il fatto che Jessica Selassiè abbia più volte tirato in ballo il discorso, dicendosi anche abbastanza stupita, e che la regia abbia sempre staccato ci porta a credere che le parole di Nathaly Caldonazzo fossero effettivamente abbastanza gravi. Sul web in tanti si chiedono cosa sia realmente accaduto ma, al momento, pare impossibile comprenderlo a meno che il momento della frase non sia andato in onda e sia, dunque, reperibile. Non resta che attendere dunque i prossimi aggiornamenti dal web.

Jessica dice che Nathaly dopo la puntata disse una frase grave.

E la regia che continua a censurare 🤡#gfvip #solearmy pic.twitter.com/E906srThIz — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) February 23, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA