Nathaly Caldonazzo, infortunio prima dell’Isola dei Famosi?/ I sospetti, ma…

Nathaly Caldonazzo infortunata all’Isola dei Famosi 2023?

Nathaly Caldonazzo è sbarcata sull’Isola dei famosi 2023, il reality show di Canale 5 iniziato lunedì 17 aprile. Per l’attrice è la seconda esperienza in Honduras: la Caldonazzo ha partecipato all’Isola nel 2017, restando a Cayo Cochinos solo due settimane. Nel consueto servizio fotografico realizzato in Honduras insieme a tutti i concorrenti, Nathaly Caldonazzo si è mostrata con una fascia nera al gomito: un infortunio ancora prima di iniziare la sua nuova avventura televisiva?

Ieri sera in prima serata su Canale 5 l’ex showgirl del Bagaglio è entrata regolarmente in gara: insieme alle altre donne forma la squadra delle “Chicas”. Nessun infortunio serio, quindi, per l’ex gieffina che dopo le sue precedenti esperienze nei reality show di casa Mediaset – Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip – può contare su un nutrito fandom.

Il ritorno di Nathaly Caldonazzo in Honduras

Nathaly Caldonazzo è una veterana dei reality show e anche se per poco tempo ha già vissuto l’esperienza dell’Isola dei famosi. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, l’attrice ha rivelato i motivi che l’hanno spinta a partecipare per la seconda volta al programma: “L’Isola fra tutti i reality è quello che più mi spaventa e mi affascina. Per questo ho deciso di rifarlo. L’abitudine o il vizio che mi mancherà? Mangiare ogni due ore, fumare e il cellulare, un’abitudine che levo con piacere. In questo periodo mi sono allenata. Con la danza, lo sport e la ricostruzione di muscoli che ho perso dopo vari incidenti. Sto mangiando anche un po’ di più”. Al suo ritorno in Italia spera di “tornare con la voglia di rimanere, perché adesso, se non fosse per mia figlia, avrei voglia di andare via”.

Nathaly Caldonazzo e l’insolita fascetta nera al gomito destro. 👀 Si è fatta male prima ancora dell’inizio de L’#Isola dei Famosi? pic.twitter.com/vQzdoskgGa — TV Italiana (@TV_Italiana) April 17, 2023













