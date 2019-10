Nathaly Caldonazzo, l’amore per Massimo Troisi/ Foto “Bussò alla porta e trovai…”

Nathaly Caldonazzo ricorda ancora Massimo Troisi, suo ex fidanzato storico. L’ex concorrente di Temptation Island Vip è stata al fianco dell’attore campano fino al 4 giugno 1994, quando morì a Roma in seguito ad un attacco cardiaco. L’ex primadonna del Bagaglino conserva tuttora nel suo cuore il ricordo della storia d’amore con l’indimenticabile regista di Ricomincio da tre. Giorni fa ha voluto ricordare un momento di serenità vissuto con Troisi pubblicando su Instagram una foto nella quale sono ritratti insieme. L’immagine di Nathaly Caldonazzo abbracciata dall’ex storico nel bel mezzo di un pranzo domenicale ha commosso il mondo dei social. E così oggi ha voluto ricordare un altro momento vissuto con Massimo Troisi. In questa nuova foto sono ritratti insieme a Parigi: si tratta di una foto di un viaggio che lei ricorda ancora con affetto. «Ricordi sbiaditi di un viaggio a Parigi», ha scritto Nathaly Caldonazzo aggiungendo l’emoticon del cuore. E non mancano aneddoti che stuzzicano la curiosità dei fan.

NATHALY CALDONAZZO RICORDA L’AMORE PER MASSIMO TROISI

«Ricordo che una mattina bussando alla porta del bagno, trovai a terra due biglietti per Parigi». Questa la sorpresa che Massimo Troisi fece a Nathaly Caldonazzo quando stavano insieme. Quando si conobbero lei muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo. Quell’incontro però le cambiò la vita. Il loro fu un amore nato per caso: l’attore nel 1992 la notò in un ristorante romano e la contattò. L’interesse nacque lontano dai riflettori, ma fece comunque discutere per la differenza d’età dei due. Lei aveva 24 anni, lui era un uomo di successo di 37 anni. Quelle due anime sono rimaste legate nei ricordi che Nathaly Caldonazzo custodisce e condivide in qualche occasione. Come quella di oggi, con il post del loro viaggio a Parigi. «Non c’ero mai stata ma mia mamma aveva fatto la bluebell al “Lido” ero così emozionata di andarci e ricordo che fu un viaggio bellissimo e sopratutto una bellissima sorpresa», ha aggiunto nella didascalia che compare accanto al post con il quale ricorda l’amore per Massimo Troisi.





