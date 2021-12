Nathaly Caldonazzo lascia il GF Vip a gennaio?/ “Contratto di 30 giorni”: il gossip

La 29esima puntata del Grande Fratello Vip ha visto nella Casa due nuovi ingressi: quello di Barù, il nipote di Costantino Della Gherardesca, e quello di Nathaly Caldonazzo. La showgirl e attrice ha intrapreso questa nuova avventura dopo qualche mese di assenza dal piccolo schermo, pronta a mettersi in gioco. Nelle ultime ore, però, circola un’indiscrezione sul suo conto che la vorrebbe già prossima all’uscita dalla Casa.

A svelarlo è stata l’influencer Deianira Marzano che su Instagram ha postato la locandina di uno spettacolo che la Caldonazzo terrà a teatro, nel ruolo di protagonista, il 29 gennaio 2022, presso il Politeama Boglione. Com’è possibile che sia all’attivo un impegno tanto importante se Nathaly si trova nella Casa del GF Vip e, dunque, non sa quando ne uscirà?

Nathaly Caldonazzo lascia il GF Vip a gennaio? L’indiscrezione di un utente

A rispondere a questa domanda sarebbe stato un utente della Marzano. Al dubbio dell’influencer sono susseguite, infatti, molte ipotesi ma tra questa spicca quella di un utente che pare essere certo di quanto afferma. “Esce il 17 gennaio, ha il contratto di 30 giorni”, è l’indiscrezione che lancia l’utente in questione e che Deianira ha poi ripostato sul suo Instagram. Se ciò si rivelasse vero, la Caldonazzo abbandonerebbe per contratto la Casa entro il 17 gennaio, cosa che scatenerebbe non poche polemiche e sospetti sulla veridicità del programma. Chiaramente parliamo di una semplice indiscrezione che solo i fatti futuri potranno confermare o smentire.

