Nathaly Caldonazzo lascia il gruppo: “Basta circo, faccio l’Isola da sola”/ Lo Cicero: “È falsa e cattiva”

Nathaly Caldonazzo lascia il gruppo all’Isola dei Famosi 2023: “Me ne sto da sola”

È Nathaly Caldonazzo contro tutti all’Isola dei Famosi 2023. La nuova diretta del 29 maggio vedrà la showgirl e attrice ancora una volta protagonista a causa di una serie di liti. La prima, risalente a qualche giorno fa, con Andrea Lo Cicero, con il quale – dopo un periodo di tregua – sono ripartite le ostilità; l’altra, risalente alle ultime ore, con Corinne Clery. Uno scontro questo che è nato proprio per il mancato appoggio dell’attrice francese contro Lo Cicero.

Il presunto ‘cambio di rotta’ di Corinne è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha portato Nathaly a prendere una drastica decisione: quella di prendere le distanze dal gruppo e vivere il resto dell’avventura all’Isola dei Famosi da ‘isolata’.

Andrea Lo Cicero attacca Nathaly: “Falsa e cattiva”

“Io voglio fare la naufraga e allontanarmi da questo circo. Basta, me ne sto da sola!” ha annunciato Nathaly alle telecamere dell’Isola, spostandosi successivamente con la sua stuoia in un lato della playa in cui potesse stare da sola. Intanto Andrea Lo Cicero, insieme al resto del gruppo, ha lanciato nuove e pesanti accuse a Nathaly quando Corinne si è lamentata dell’atteggiamento avuto nei suoi confronti. “Tu le stai sulle pall* perché non mi voti, perché lei vuole usare come spalla, come ha usato tante altre persone. – ha tuonato Andrea parlando con Corinne, accusando infine Natjaly – Lei è falsa e cattiva, per me non esiste più.”

