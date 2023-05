Nathaly Caldonazzo, lite con Christopher Leoni: “Sei pietoso”/ Poi svela il segreto…

Nathaly Caldonazzo, dura lite all’Isola dei Famosi con Christopher Leoni

La convivenza forzata sulla piccola Isola di Sant’Elena con Christopher Leoni sta mettendo a dura prova la calma di Nathaly Caldonazzo che, nelle scorse ore, è esplosa lasciandosi andare a dichiarazioni forti contro l’attore e modello. A scatenare tutto è stata una scatoletta di cibo aperta da Nathaly che, avendo fame, ha deciso di cibarsi senza dire nulla a Christopher che, dopo averlo scoperto, ha esattamente fatto la stessa cosa mandando su tutte le furie la Caldonazzo.

“Fai l’uomo, non fare la scenetta davanti alla telecamera, sei pietoso. Perché hai bisogno di fare tutta questa sceneggiata, mortificandomi, quando io ti ho sempre difeso? È durato solo due giorni l’idillio”, le parole della Caldonazzo. Delusa e amareggiata, Nathaly si è lasciata andare ad un durissimo sfogo lasciandosi andare anche a rivelazioni che, in poco tempo, sono diventati virali sui social.

Nathaly Caldonazzo svela il segreto di Cristopher Leoni

Dopo essere stata felice per l’arrivo di Christopher Leoni, Nathaly Caldonazzo ha cambiato idea dopo pochi giorni di convivenza al punto da aver svelato un segreto del naufrago dell’Isola dei Famosi 2023. “Lui è stato così vile che dico tutto di quel suo problema. Sì, ieri sera l’ho fatto entrare nella mia capanna nonostante i suoi funghi! E vabbè l’ho detto. Ragazzi ha questa cosa che ha i funghi hai piedi e sta tutto il giorno a grattarsi e guardarli. Poi dice pure che sono maleodoranti. Infatti non riuscivo a dormire nella capanna con lui accanto. Mi sono grattata tutta la notte e non ho mai dormito. Per com’è stato cattivo posso dire tutto ormai“, le parole della Caldonazzo riportate da Biccy.

Cosa accadrà, dunque, tra Nathaly e Christopher? I due naufraghi saranno i protagonisti di un confronto nel corso della prossima puntata dell’Isola dei Famosi 2023? Come gestirà la situazione Ilary Blasi? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.











