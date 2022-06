Nathaly Caldonazzo “Massimo Troisi nel cuore”/ La dedica 28 anni dopo la sua morte

Nathaly Caldonazzo non dimentica Massimo Troisi

Nathaly Caldonazzo non dimentica Massimo Troisi e nel ventottesimo anniversario della sua scomparsa lo ricorda amorevolmente, condividendo col pubblico una dedica dolce e toccante. “Massimo è sempre nei nostri cuori”, scrive l’ex gieffina sul proprio profilo social ufficiale, taggando anche l’account dedicato all’attore scomparso. “L’ultimo brindisi sul set del Postino, le ultime parole di Massimo furono: ‘Nun ve scurdat e’ me’. 28 anni dopo il Mondo non si è mai dimenticato della sua umanità, della sua poesia”. Il tempo non ha scalfito il legame che unisce Nathaly Caldonazzo a Massimo Troisi, con cui all’epoca ha condiviso una bellissima storia d’amore.

Nathaly Caldonazzo su Massimo Troisi: “Esorcizzava la morte”

Il fidanzamento con Massimo Troisi comincia nel 1992 e termina due anni dopo, quando appunto l’attore viene a mancare a causa di un infarto. La coppia si era incontrata per la prima volta in un ristorante romano. Sulla loro intensissima relazione, Nathaly aveva dichiarato: “Quando va via il tuo compagno di vita stai male. Ci ho messo tanto a riprendermi, la vita ad un certo punto va avanti, ma sono contenta di averlo conosciuto, è stata una persona unica a suo modo. Lui aveva paura della morte, ma da buon napoletano esorcizzava, faceva finta di non avere quella patologia”.

