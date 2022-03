Nathaly Caldonazzo: “Massimo Troisi non ha eredi”/ “Solo Siani gli si avvicina…”

Nathaly Caldonazzo è intervenuta in qualità di ospite all’interno di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci e andata in onda nel pomeriggio di oggi, martedì 29 marzo 2022. L’ex gieffina ha esordito parlando dei suoi progetti futuri, a cominciare dal suo impegno nella sensibilizzazione dell’importanza della lotta contro la violenza sulle donne: “Il 4 luglio ai musei di San Salvatore in Lauro a Roma sarà inaugurata una mostra a 4 mani con l’artista Vito Buongiorno e che si intitolerà Squartalized, un termine da me coniato per indicare uno squarcio paralizzante dell’anima. Qualcosa di autobiografico sicuramente c’è in questa esposizione, perché l’arte consente di esorcizzare tutti i dolori che hai dentro. Le opere sono molto forti, c’è anche la mano di un uomo che strizza il cuore di una donna”.

L’ambito artistico affascina moltissimo Nathaly Caldonazzo, che si è definita “molto curiosa: vado a vedere spessissimo mostre. Croce Taravella e Vito Buongiorno sono i miei due artisti preferiti, al momento per me sono i migliori”.

NATHALY CALDONAZZO: “NON HO SOGNI, FAREI UN VIAGGIO IN KENYA”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Nathaly Caldonazzo ha detto di reputare “Il Bagaglino” la sua università. Al momento non ha sogni, perché “sto vivendo felice e contenta, speriamo di rimanere sempre sereni. Sto pensando di fare un viaggio in Kenya“. L’amore? “Ho tanti amori… Per mia figlia, per il mio cane, per gli amici. Amori con la ‘a’ maiuscola non ne ho”.

Spazio quindi a un ricordo di Massimo Troisi da parte di Nathaly Caldonazzo: “Non mi viene semplice dire come fosse. Era tanta roba, non si può condensare in pochi secondi. Lui, pur essendo stato uno dei più grandi divi, se non quasi un genio nel suo essere, è sempre stato sotto le righe e non se l’è mai tirata. Da lui puoi imparare il tempismo comico, lui rideva molto per le mie imitazioni. Quando provano a imitarlo mi fanno un po’ pena. Un suo erede non c’è: Alessandro Siani forse è colui che si avvicina di più, in quanto si prende di mira, vive sotto le righe come lui”.

