Nathaly Caldonazzo/ “Massimo Troisi uno dei grandi amori. Per mia figlia rifarei tutto ma…”

Nathaly Caldonazzo contro Katia Ricciarelli

La trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì 7 gennaio è stata forse fra le più tese di questa edizione. La new entry Nathaly Caldonazzo è riuscita a mettersi in mostra in diverse occasioni con il suo stile molto diretto ed esuberante. La puntata è stata principalmente incentrata sulla inesorabile rottura in due fazioni all’interno della Casa, con la Caldonazzo decisamente schierata contro la parte che comprende Katia Ricciarelli. In particolare, la donna è intervenuta durante il discorso di Alfonso Signorini per ribadire la sua scarsa considerazione nei confronti della cantante lirica, considerandola eccessiva nei modi e nel linguaggio e spesso tendente alla cattiveria.

La nuova concorrente è stata anche bersaglio dell’ultima eliminata, Eva Grimaldi; l’attrice ha infatti preso la parola quasi per difendere la cantante, affermando che la donna spesso reagisce in maniera sconsiderata rispetto a questioni e discussioni di poco conto. In difesa di Nathaly è intervenuto l’ex concorrente Samy. Il ragazzo ha conosciuto la donna nel corso dell’esperienza a Temptation Island e ha voluto sottolineare quanto fosse una persona piena d’amore e degna di stima diversamente da quanto detto da altri.

Con Gianmaria Antinolfi un rapporto in crescendo

Nel momento di comunicare il nome scelto per l’immunità, Nathaly Caldonazzo nella passata puntata del GF Vip ha deciso di premiare Gianmaria Antinolfi, vista la crescita del loro rapporto negli ultimi giorni. Nel corso della puntata la showgirl ed attrice ha avuto modo anche di discutere leggermente con Carmen Russo; quest’ultima ha infatti messo in discussione alcune dichiarazioni della Caldonazzo, in particolare quella di essere stata invitata al matrimonio della ballerina e del marito Enzo Paolo Turchi.

Dopo la diretta su Canale 5, la donna non si è messa in evidenza per circostanze particolari, limitandosi a condividere maggiore tempo con le persone verso le quali ha dimostrato di nutrire maggiore simpatia all’interno della spiata Casa. Nella prossima puntata in programma per questa sera ci sarà sicuramente modo di osservare il carattere forte e deciso che ha già dimostrato durante la sua breve permanenza.

La sua vita raccontata a Federica Calemme

L’attrice romana Nathaly Caldonazzo, questa sera dovrà vedersela con una ardua nomination che la vede in ballo tra Soleil Sorge e Carmen Russo. Nelle ultime ore precedenti alla puntata, la donna si è raccontata con Federica Calemme, svelando alcuni aspetti inediti della sua vita privata, tra amore, carriera e famiglia. Una vita decisamente piena, quella della Caldonazzo: “La mia vita è lunga”, ha esordito parlando con la giovane napoletana. In merito al suo passato amoroso ha svelato di aver avuto molte storie importanti. “Importanti saranno state 6-7. Tutti dicono Massimo Troisi, sicuramente è stato uno dei tanti importanti, uno dei 7, 5 dai… Però ero troppo giovane”. La sua storia più lunga, ha svelato, è durata sette anni, “dai 16 ai 23”. Quindi ha ricordato la storia con Troisi: “Il primo anno bellissimo, viaggi dappertutto, stava bene… poi l’ultimo anno è stato molto pesante, molto brutto”.

L’attenzione si è spostata sulla figlia Mia: “Rifarei tutto per lei, lo sai? Però è stata durissima, più di quello che uno può immaginare”, ha svelato, confessando il rapporto “troppo difficile” con il padre. Quindi ha raccontato le difficoltà di far convivere lavoro e famiglia insieme: “Crescermela non è stato facile”, ha ammesso, “ma i nonni sono stati fondamentali, se non avessi avuto loro…”. Parlando della mamma del suo ex, nonna di Mia, ha aggiunto: “Apprezzo tutto quello che ha fatto per me perché non ce l’avrei fatta senza di lei ma al tempo stesso in me si è chiuso qualcosa”. Il suo desiderio più grande? “Vorrei tanto che Mia avesse un buon rapporto col padre perchè mi solleverebbe da tante preoccupazioni e invece purtroppo si è spezzato qualcosa tempo fa e conoscendo lei è purtroppo irrecuperabile”. Adesso i rapporti con il suo ex sarebbero ormai definitivamente chiusi: “Ci ho rinunciato”, ha aggiunto con un pizzico di amarezza Nathaly.

