Nathaly Caldonazzo “mia figlia ha dovuto superare situazioni brutte”/ Poi la sorpresa all’Isola dei Famosi!

Nathaly Caldonazzo delusa: “Mi aspettavo una sorpresa“. Ma…

Grandissime emozioni per Nathaly Caldonazzo all’Isola dei Famosi 2023, in postazione nomination. L’attrice, prima di fare il suo voto, ha chiesto a Ilary Blasi se ci fosse qualche sorpresa per lei. La conduttrice tuttavia ha negato, provocando il malcontento della naufraga, che ricorda come pochi giorni fa abbia compiuto gli anni: “È stato anche il mio compleanno, io me la aspettavo. È stato mercoledì“. Nonostante la dimenticanza, prosegue con la votazione e dà il suo voto ad Andrea Lo Cicero, con il quale ha avuto un durissimo scontro in puntata.

Nathaly Caldonazzo accusa Andrea Lo Cicero all'Isola 2023/ "Mi ha detto testa di caz*o, maleducato!"

Tuttavia, al momento di gettare nel fuoco il foglio con l’immagine del naufrago, il foglio cade accidentalmente a terra. “Io gli do fuoco molto volentieri… ecco, neanche riesco“, le sue parole al momento del piccolo imprevisto. Sembra una serata da dimenticare per l’attrice, ma ecco che Ilary Blasi ha realmente in serbo una sorpresa per lei. Sorpresa che inizia con una clip, che ripercorre le dichiarazioni della naufraga sul suo speciale rapporto con la figlia Mia.

Nathaly Caldonazzo lascia il gruppo: "Basta circo, faccio l'Isola da sola"/ Lo Cicero: "È falsa e cattiva"

Nathaly Caldonazzo, il video-messaggio della figlia: “La mamma migliore“

Nathaly Caldonazzo parla della figlia Mia all‘Isola dei Famosi 2023, e delle difficoltà nella sua crescita dovute ai contrasti tra i genitori: “È stata una bambina che ha dovuto superare tante situazioni brutte, pesanti. Con una madre e un padre che non si sono mai amati, anzi forse odiati. Era in mezzo, ha dovuto sopportare queste faide, queste cose brutte. Poverina, a me dispiace, io ce l’ho messa tutta. Quando nasci in questa situazione, non è facile venirne fuori bene“.

Per lei è però in arrivo una bellissima sorpresa, un videomessaggio da sua figlia: “Ciao mami, come stai? Io ti vedo, sei bella, forte e determinata. Quando sei partita per l’Isola ci stavamo finalmente emotivamente ritrovando. Mi sono resa conto di quanto tutte le cose che ci facevano litigare, in realtà le dicevi per il mio bene. E soprattutto avevi ragione tu. Adesso mi manca il tempo che passiamo insieme, mi manca tutto. Ti voglio bene, sei la mamma migliore del mondo“. In lacrime, Nathaly ammette: “La conosco, la sento cresciuta, determinata e con un altro tono. Mi arriva dritto, mi sta dando forza“. E, rivolgendosi a sua figlia, le fa una promessa: “Ce la metterò tutta. Ti amo più della mia vita“.

Nathaly Caldonazzo asfalta Corinne Clery all'Isola: "Comodino, banderuola e falsa"/ Lite e amicizia finita!

© RIPRODUZIONE RISERVATA