Nathaly Caldonazzo/ “Mio migliore amico morto di Covid mentre ero al GF Vip”

Nathaly Caldonazzo è stata ospite oggi di Verissimo per commentare il suo importante rapporto con Antonio Medugno, conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip. “E’ nato tutto per caso, non mi sarei aspettata questo legame così forte e credo sia stato reciproco”, ha spiegato. “Un rapporto creato con una naturalezza… io se la guardavo la mattina appena sveglio, mi sentivo bene”, ha commentato il giovane Antonio. “Mi spiace che molti non abbiano capito il nostro rapporto nella Casa”, ha aggiunto Nathaly. I due si sentono ancora oggi tutti i giorni per telefono.

Nathaly Caldonazzo attacca Lulù: "La sua cosa bella è Manuel Bortuzzo"/ "É velenosa…"

Cosa unisce i due ex gieffini? “Anche io ho avuto problemi con il cibo. Ho avuto problemi di anoressia., a 24 anni pesavo anche io 41 chili, ero uno scheletrino che camminava, so anche quanto è difficile uscirne. I problemi alimentari non sono da sottovalutare”. I due si sono ritrovati anche sul cibo. Nonostante tutto, dal GF Vip entrambi ne hanno tratto i benefici della loro amicizia.

Nathalie Caldonazzo replica alle accuse di razzismo, dopo il Gf vip/ "Sono infamità"

Nathaly Caldonazzo e la rivelazione shock: amico morto di Covid

Ma come è stato il rientro di Nathaly Caldonazzo alla vita normale dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip? L’ex gieffina ha fatto una rivelazione spiazzante a Silvia Toffanin: “Io purtroppo ho perso il mio migliore amico di Covid, non me lo avevano detto. Ho perso un punto di riferimento importante. Non me lo avevano detto forse per preservarmi da questo dolore. Sto andando avanti, sto recuperando con mia figlia”.

Antonio Medugno non ha ancora conosciuto la figlia: “Lei è fidanzato con Andrea che è gelosissimo!”, ma tutta la famiglia Caldonazzo si è ripromessa di andarlo a trovare a Napoli. Infine, chi ha rubato il famoso burro di arachidi? “Alessandro Basciano”, ha svelato finalmente Nathaly, supportata anche da Antonio Medugno. Entrambi oggi sperano che a vincere il Grande Fratello Vip sia Delia Duran.

Alessandro Basciano vs Nathaly Caldonazzo/ “Ti stanno tutelando e ti va di cu*o”

© RIPRODUZIONE RISERVATA