Nathaly Caldonazzo/ Prende le distanze da Soleil: “Si tenesse tutto il suo trono”

Nathaly Caldonazzo: i dubbi su Alex Belli

Il carisma e il temperamento di Nathaly Caldonazzo hanno scombussolato gli equilibri all’interno della casa del Grande Fratello Vip in poco tempo, complice la sua capacità di mettersi in gioco senza il timore di esporsi. Il suo percorso iniziato da poche settimane è stato scandito da scontri anche piuttosto accesi, prima con Valeria Marini e poi con Katia Ricciarelli. L’atteggiamento dimostrato le è valso in poco tempo il ruolo di protagonista all’interno della casa, ottenendo anche un ottimo seguito da parte del pubblico. Nell’ultima puntata del reality, andata in onda venerdì 21 gennaio, Nathaly ha nominato Soleil Sorge: tra le due il rapporto non è mai decollato, ma il motivo della scelta è la poca signorilità che secondo l’attrice manca alla giovane influencer. Dopo la puntata Nathaly Caldonazzo ha espresso i suoi dubbi sul triangolo amoroso tra Alex Belli-Delia Duran-Soleil Sorge: “Ha un senso tutto ciò? Non puoi guardare con la stessa intensità due donne e rivolgerti con la stessa passione anzi”, ha detto parlando con Miriana Trevisan.

Nathaly Caldonazzo vs Soleil Sorge "energie negative"/ Miriana "Io non le parlo più…"

Nathaly Caldonazzo prende le distanze da Soleil Sorge

Nathaly Caldonazzo sembra aver trovato un’alleata in Miriana Trevisan. Le due donne sembrano pensarla nello stesso modo su Soleil Sorge e nelle ultime ore si sono lasciate andare a delle esternazioni poco carine nei confronti dell’influencer italo-americana. “Con me si è comportata malissimo. Mi ha detto di spostarmi dal divano, eppure c’era posto per tutti. Preferisco brutta luce ma energie positive, per carità. Si tenesse tutto il suo trono. Non ho nessuna voglia di stare vicino ad una persona così come lei”, ha detto Nathaly. Poi ha aggiunto: “Io non avevo nessun problema con Soleil. Prendi anche tu le distanze, le energie che arrivano… mi arriva un qualcosa di negativo, quindi non le voglio e le scanso da me. Non la conoscevo prima non la conoscerò dopo e non mi importa conoscerla“. Le parole dell’attrice hanno trovato il consenso di Miriana che ha replicato: “Secondo me è una bambina che urla la sua ricerca di attenzioni e lo fa in quel modo. Io non le parlo più, chiedi in giro, la evito perché non ho voglia”.

