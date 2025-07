Era il 2019 quando Nathaly Caldonazzo prese parte alla versione vip di Temptation Island con l’ormai ex compagno Andrea Ippoliti; un’esperienza che di certo non ha dimenticato e l’attuale edizione del reality a tema sentimentale pare aver rievocato un retroscena choc che si ricollega proprio alle ultime dinamiche osservate dai telespettatori. Al centro dell’attenzione infatti spicca il rapporto tra Sonia M. e Alessio; la prima, dopo il rifiuto al falò di confronto, è rimasta da sola nel programma mentre il secondo è stato ‘esiliato’ in albergo fino alla conclusione delle registrazioni.

Una situazione, quella tra Sonia M. e Alessio, che non è passata inosservata a Nathaly Caldonazzo che ha vissuto in prima persona l’esperienza a Temptation Island. L’attrice si è soffermata – come racconta Coming Soon – proprio sulla permanenza in albergo fino a fine registrazioni riportando una vera e propria rivelazione choc.

Temptation Island 2025, Alessio in albergo e Sonia M. nel resort: Nathaly Caldonazzo svela cosa accade!

“Quando ti chiudono dentro quella stanza ci devi restare finchè non finisce tutto Temptation Island; i giorni non passano mai…”, inizia così la rivelazione choc di Nathaly Caondolazzo a proposito della permanenza in albergo quando si conclude anzitempo l’avventura nel programma cult di Canale 5. “Non puoi vedere nessuno, puoi uscire solo mezz’ora al giorno e controllato da una guardia”.

La rivelazione choc di Nathaly Caldonazzo su Temptation Island – legata al ‘caso’ di Sonia M. e Alessio – ha chiaramente alimentato il dibattito sui social. Come riporta Coming Soon, in molti hanno trovato fin troppo ferrea la circostanza anche dal punto di vista emotivo, quasi logorante. Tale aspetto è rincarato proprio dal prosieguo del racconto dell’attrice: “Non ha telefono, tv, si rischia di impazzire perchè oltre al dolore che ti porti dentro non sai dall’altra parte cosa sta succedendo”.

