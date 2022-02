Nathaly Caldonazzo shock “Selassiè protette dagli zingari”/ Svelate frasi razziste, Signorini nega ma…

Nathaly Caldonazzo, spunta la frase shock in diretta al Grande Fratello Vip

Il mistero della frase “gravissima” detta da Nathaly Caldonazzo nella Casa del Grande Fratello Vip viene a galla alla fine della 44esima puntata. I Vipponi non ancora in finale sono in super led per fare le nomination ed è Sophie Codegoni a lanciare la bomba della frase come motivazione al suo voto: “Ha detto una frase a sfondo razziale ed è stato detto che Jessica e Lulù sono protette dagli zingari perché sono delle zingare“, dichiara la Codegoni, rivelando però che c’è dell’altro di più grave che non può ripetere in diretta.

Nathaly nega: “Sarebbe uscito se avessi detto una cosa del genere”, le fa notare ma la Codegoni non è l’unica a sostenerlo. Ad averlo sentito è Alessandro Basciano che avrebbe dunque ripetuto quanto ascoltato a Sophie, a Lulù e Jessica Selassiè. Ad aggiungere dettagli è la stessa Jessica che, dopo aver nominato Nathaly, oltre a confermare la frase svelata da Sophie, svela anche l’esistenza di un’altra frase che avrebbe pronunciato la Caldonazzo. “Hai detto che il fatto che io ti abbia accusato di aver rubato del cibo è comparabile al fatto che tu ti sia fatta puntini puntini da 10 ‘N’ puntini puntini”, ha sbottato la Selassiè chiedendo, in diretta, alla propria famiglia, di diffidare la Caldonazzo.

Signorini sulla frase shock: “Non è mai andata in onda”

La versione di Alessandro Basciano è però un po’ confusa e confonde anche Alfonso Signorini, che di fronte anche alle parole di Jessica, prova a capirne di più. Dopo aver consultato i propri autori, il conduttore in studio fa notare che la frase non è comunque mai andata in onda: “Noi non l’abbiamo sentita, per quello che ne so non è mai andata in onda”, puntualizza il conduttore. Sophie però incalza: “Ci sono frasi troppo forti che vengono costantemente giustificate. Ho sentito spesso frasi razziste, maleducate e cattive nei confronti di molte persone qui dentro”.

Parole che scatenano la replica piccata di Signorini: “Il GF non sei tu, quindi se lui decide che non ci sono gli estremi per squalifiche o rimproveri si decide di non farli e basta!” Il conduttore ancora chiarisce: “Se ha detto la frase che tu hai riportato, di cui non ne sappiamo niente come gli autori mi confermano, Nathaly chiederà scusa a chi di dovere!”

Signorini mostra il video della frase in diretta al GF Vip: “Non è questo!”

La situazione rimane in bilico al punto tale che Signorini fa poi una richiesta che annuncia anche nella Casa del Grande Fratello Vip: “Ho chiesto di sbobinarmi la parte relativa a quella conversazione tra Nathaly e Alessandro. Tra poco ve la mostrerò nella Casa, io non l’ho vista e quindi non so cosa ne uscirà ma è giusto, per onestà intellettuale, è giusto vederlo.” Pochi minuti dopo, in Casa va in onda un video in cui Nathaly dice “Che bassezza! Neanche gli zingari!”.

In Casa però tuonano: “Non è questo il momento”. Imbarazzato, Signorini promette ai gieffini di continuare a cercare per trovare questo momento di cui tanto si discute. Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip sarà mostrato anche quello che non è mai andato in onda?

