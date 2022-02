Nathaly Caldonazzo/ Sorpresa speciale al Grande Fratello VIP: arriva la figlia Mia

C’è una persona all’interno della Casa del Grande Fratello VIP 2021 che non passa di certo inosservata: nel bene o nel male ogni giorno, dopo e durante le dirette o nelle puntate collegate con lo studio, Nathaly Caldonazzo stimola il dibattito per la sua personalità forte e per le occasioni nelle quali non l’ha mandata a dire, diretta e, spesso, sfacciata nel relazionarsi con uomini e donne indistintamente delle casa.

Più volte Nathaly è stata sull’orlo dell’espulsione, anche della denuncia, riferendoci alla reazione di Alex Belli dopo le dichiarazioni fatte da Nathaly nei suoi confronti.

Nathaly Caldonazzo appello al fidanzato figlia Mia "fai il bravo"/ Antonio Medugno "altrimenti me la prendo"

Tra l’irruenza anche mediatica di Soleil Sorge e l’aggressività di Katia Ricciarelli, nelle ultime settimane è esploso il caso ‘Caldonazzo’ che per alcuni episodi ha posto la produzione di fronte a scelte come l’ammenda o l’esclusione dal gruppo obbligandola all’uscita dalla casa.

Anche nelle ultime ore Nathaly Caldonazzo ha suscitato le richieste social di un’ammenda nei suoi confronti, provvedimento disciplinare stimolato da un comportamento che il pubblico ha ritenuto fuori dal regolamento.

Nathaly Caldonazzo sponsorizza Gianluca con Jessica Selassiè/ Lei: "Mi piace Barù..."

Nathaly Caldonazzo divide il pubblico del Grande Fratello Vip

Cosa ha combinato la bella attrice romana per meritare la richiesta di una sanzione disciplinare da parte del Grande Fratello VIP? Questa volta non c’entrano le accuse di omofobia o body shaming derivate da sue affermazioni nei confronti di alcuni concorrenti della casa, e Alfonso Signorini ha dichiarato nell’ultima diretta con lo studio che una punizione, pari forse alla soppressione del 50% delle spese settimanali, sia dovuta al comportamento di Nathaly, ancora una volta rea di avere fumato sul divano in salotto, quindi non all’esterno, violando il regolamento che proibisce di fumare nei luoghi chiusi come regola di rispetto collettivo.

Sonia Bruganelli "Nathalie Caldonazzo ridicolizza uomini"/ "Li mette alla berlina"

Ma Nathaly non è solo polemica o provvedimenti nei suoi confronti, è anche una donna e una madre e nelle ultime ore si è abbandonata con passione nel parlare di sua figlia Mia. Lo ha fatto con Antonio, poco prima di chiudere gli occhi nella stanza dove divide il letto con altri concorrenti e la sua dichiarazione è stata dolcissima, quella di una donna che sa essere tigre che graffia o mamma che coccola.

Nathaly Caldonazzo riabbraccia la figlia Mia

“Se la conosci ti innamori”, sono state le parole dette da Nathaly Caldonazzo ad Antonio, puntualizzando però che la figlia è già fidanzata con un ragazzo che si chiama Andrea, ma, scherzando, ha colto l’occasione per rivolgersi attraverso lo schermo all’ipotetico futuro genero dicendogli che se non si comporta bene, Antonio le porterà via Mia.. “Lei non dimentica niente” ha continuato la Caldonazzo descrivendo il carattere della figlia Mia, ‘E’ vendicativa ma anche molto dolce e sensibile“, ha aggiunto mamma Nathaly.

Dopo aver parlato a lungo della figlia Mia, questa sera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021, la Caldonazzo riceverà una bellissima sorpresa: in casa, infatti, arriverà proprio Mia. Mamma e figlia potranno riabbracciarsi o sarà un incontro a distanza?

© RIPRODUZIONE RISERVATA