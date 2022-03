Nathaly Caldonazzo spara a zero su Barù Gaetani/ “Mi ha privato di un’amicizia…”

Nathaly Caldonazzo rivela le sue intenzioni su Barù Gaetani. All’interno della casa del Grande Fratello Vip si era vociferato di un particolare interesse della showgirl nei confronti del nipote di Costantino Della Gherardesca. Il loro rapporto però è stato contrassegnato da alti e bassi. Il food blogger non faceva mistero di averla in antipatia ed era convinto che Nathaly volesse portare zizzania nella casa. Nathaly Caldonazzo in una diretta a Casa Chi è tornato sull’argomento e ha rivelato che Barù l’avrebbe privata di un’amicizia: “La cosa che non mi è piaciuta di Barú è che si è schierato subito dalla parte delle sorelle, privandomi di un’amicizia. Vorrei sfatare assolutamente l’idea di alcune persone che io avessi qualche intenzione su Barú. Zero, meno di zero. Mi sarebbe piaciuto come amico perché́ non è ordinario, era anche abbastanza ironico”.

In modo particolare, Nathaly si è irrigidita nei confronti di Barù quando ha capito che stava illudendo Jessica Selassiè. Nathaly sostiene che Barù si sia preso gioco dei suoi sentimenti: “Poi non mi è piaciuto nei confronti di Jessica. Quello che volevo farle capire, consigliarle era di non dichiararsi apertamente, di tirare i remi in barca arrivati ad un certo punto perché era diventato penoso vedere una donna che corre così dietro ad un uomo. Questo illudere Jessica però mi ha dato molto fastidio. Tra i suoi preferiti c’erano Soleil e Davide, non Jessica. Lì mi è calato ancora di più perché questa ragazza ha fatto tanto per lui”.

Nathaly Caldonazzo al vetriolo contro Alessandro Basciano e Alex Belli

Nathaly Caldonazzo ci è andata giù pesante anche con Alessandro Basciano. La showgirl nell’intervista a Casa Chi ha rivelato: “Pensavo fosse una persona diversa, che entra entrata con semplicità. Io sono stata un’amica, un’amica e sorella e mi ha ferito, mi ha tradito e detto calunnie su di me. Insomma rimane il Giuda della mia vita”. I due concorrenti hanno ancora dei conti in sospeso. Durante la puntata, in studio i due hanno battibeccato: “Mi sono sentita pugnalata da te, ti ho sempre visto come un fratello minore. Tu mi hai rovinato il Grande Fratello”, ha esordito Nathaly. Ma Basciano ribatte: “Tu hai rovinato il Grande Fratello a tutti. Hai avuto il tuo momento di gloria. Non ho niente da dirti”. Il rapporto tra i due sembra essersi ormai incrinato.

Durante la diretta a casa Chi Nathaly Caldonazzo ha attaccato anche Alex Belli. La showgirl è convinta che Belli l’abbia fatta passare per manipolatrice facendole terra bruciata attorno: “Alex Belli? Durante la diretta mi ha stretto la mano ma ho avuto una grande delusione. Lui in Casa ha fatto terra bruciata con me con tutti facendomi passare per manipolatrice e con un tono che quasi mi ha fatto paura”.



