Nathaly Caldonazzo sponsorizza Gianluca con Jessica Selassiè/ Lei: “Mi piace Barù…”

Il rapporto tra Jessica Selassiè e Barù continua ad appassionare il pubblico del Grande Fratello Vip 2021. La sorella di Lulù, entrata nella casa più spiata d’Italia con la speranza di trovare l’amore, è sempre più affascinata dalla personalità e dai modi di fare del nipote di Costantino Della Gherardesca. I due trascorrono molto tempo insieme e, nelle scorse ore, hanno provato a conoscersi di più parlando delle rispettive vite. Barù, tuttavia, continua a mantenere le distanze avendo più volte spiegato di non voler alcuna storia all’interno del Grande Fratello Vip. Jessica, invece, non perde occasione per testare il suo interesse.

Sonia Bruganelli "Nathalie Caldonazzo ridicolizza uomini"/ "Li mette alla berlina"

Nathaly Caldonazzo, tuttavia, notando l’atteggiamento titubante di Barù, ha provato a sponsorizzare con Jessica Gianluca Costantino. Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2021, durante un gioco, ha ammesso che ci “proverà spudoratamente” con Jessica. Nathaly Caldonazzo ha così provato ad indagare.

Nathaly Caldonanno/ Alleanza con Delia Duran e amicizia con Miriana Trevisan...

Jessica Selassiè sempre più verso Barù, ma Nathaly Caldonazzo parla di Gianluca Costantino

Mentre si trovavano nella zona beauty della casa del Grande Fratello Vip 2021, Nathaly Caldonazzo ha provato ad indagare nella vita sentimentale di Jessica che sogna un grandissimo amore come quello che sta vivendo la sorella Lulù con Manuel Bortuzzo. “Ma Gianluca non ti piace?”, ha chiesto la Caldonazzo. Dopo aver negato con la testa, Jessica ha aggiunto: “Mi piace Barù”.

Di fronte alla risposta della Selassiè, Nathaly ha provato a farle capire che, di fronte a dubbi e tentennamenti vari, dovrebbe cominciare a guardarsi intorno. “Lo so amore, ma se vedi che...”, ha commentato Nathaly. “Si vede che non è destino che debba trovare l’amore qua dentro”, ha concluso la Selassiè.

Nathaly Caldonazzo furiosa con le amiche "Basta parlare con Soleil?"/ "È una farsa!"





© RIPRODUZIONE RISERVATA