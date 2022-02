Soleil scopre frase di Nathaly Caldonazzo “Mai sentita frase più brutta…”/ Scoppia la polemica

Esplode un nuovo caso al Grande Fratello Vip, che vede Nathaly Caldonazzo tacciata di essersi lasciata scappare una grave esternazione sul conto di Jessica Hailé Selassié e, più in generale, sulla famiglia che l’etiope compone insieme alla coinquilina nella Casa, Lulù Hailé Selassié, e l’ex coinquilina, Clarissa Selassié (eliminata dal gioco, ndr). Da diverse ore Nathaly – così come il resto dei vipponi – vengono sottoposti alle censure dei dialoghi riconducibili alla presunta frase di cui sarebbe rea la Caldonazzo, così come emerge da alcune dichiarazioni degli inquilini della Casa.

C’è chi tra quest’ultimi invoca la squalifica dal gioco per la Caldonazzo, come Soleil Sorge, che in particolare – a margine dell’uscita incriminata – dichiara di non aver mai ascoltato una frase peggiore. Il che infiamma la polemica mediatica in corso su Nathaly e il reality dei vipponi.

Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo diventa un caso: la frase della polemica viene censurata

Mentre si avvicina la nuova diretta del GF Vip 6, prevista per il 24 febbraio 2022 su Canale 5, si infittisce il mistero legato alla frase “da squalifica” che avrebbe pronunciato Nathaly Caldonazzo ai danni di Jessica Hailé Selassié e più in generale sulla sua famiglia reale. A gridare alla frase incriminata per prima è Jessica, in uno sfogo condiviso con Miriana Trevisan: “Spero che se ne vada da questa porta rossa… Ha detto quella frase molto grave”. Pronta la replica dell’ex Non è la Rai: “Mi viene da piangere quando si parla di questa frase, mio padre è stato nel partito radicale e potete immaginare. Ma se ne rende conto, Nathaly?”. A quanto pare la frase incriminata è di dominio pubblico nella Casa, ma ad ogni dialogo correlato la regia censura le dichiarazioni dei vipponi, come segnalano gli internauti via social.

Non a caso, è in corso una polemica web sul conto di Nathaly e la produzione del Grande Fratello Vip, tacciata dagli utenti di non rivelare la gravità dell’esternazione di cui sarebbe responsabile la Caldonazzo. La censura, tuttavia, potrebbe essere dettata dalla scelta di non esporre mediaticamente la Caldonazzo, rispetto ad una possibile querelle legale con la famiglia etiope, Selassié. Intanto, tra i vipponi, c’è chi condanna fermamente la frase in questione, invocando persino la squalifica per la Caldonazzo dal gioco.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Alessandro Basciano all’attacco di Nathaly Caldonazzo: piovono accuse

Nel cuore della notte a cavallo tra il 23 e il 24 febbraio 2022, Alessandro Basciano in confidenza con Soleil Sorge e Miriana Trevisan si sono pronunciati sull’affaire Nathaly Caldonazzo e la frase che ha scatenato la bufera mediatica ai danni della Casa: “Io le voglio bene, ma mi auguro non esca la frase, perché è da squalifica”. Prontamente Soleil replica, all’attacco della nemica giurata (che ha definito “anormale” il suo bacio saffico a Delia Duran, a conclusione del triangolo con Alex Belli, ndr): “Io non ho mai sentito una frase così brutta in tutta la mia vita”.

L’ex Non è la Rai così sentenzia sul caso Caldonazzo: “Mi ha delusa, io ero fiera del suo essere”. Nel frattempo, gli utenti si schierano contro Nathaly, seppur ignari della frase top secret, attribuendo veridicità alle parole della Sorge: “Se Soleil, che ha difeso le ce**ate di Katia Ricciarelli, dice che non ha sentito niente di più grave nella vita, significa che è proprio da squalifica”. Sarà vero? Che Nathaly Caldonazzo rischi realmente la squalifica dal GF Vip?

Se Soleil, che ha difeso le cessate di Katia, dice che non ha mai sentito una frase più brutta di quella detta da Nathaly, esigo proprio la squalifica#gfvip #jeru — mi inchino a Zauditù 👑🏹 (@cherotturadicaz) February 23, 2022

Nuova censura.

Jessica stava per riferire a Delia delle parole dette da Nathaly#gfvip pic.twitter.com/pOI0aNx2Nx — 𝑪𝒂𝒛𝒛𝒊𝒎𝒎𝒐𝒔𝒂🍸 (@ItsCazzimmosa) February 23, 2022





