Nathaly Caldonazzo squalificata o eliminata dal GF Vip?/ “Mi è partito l’embolo…”

Nathaly Caldonazzo: rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip?

Gli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip, per Nathaly Caldonazzo sono stati piuttosto movimentati. L’attrice e showgirl è finita al televoto nel corso dell’ultima puntata e questo l’ha portata ad essere a rischio eliminazione in vista del nuovo appuntamento nella prima serata di oggi. Tuttavia, nell’aria si è insinuato un dubbio: Nathaly sarà eliminata per volere del pubblico o squalificata in seguito presunte “frasi gravissime” pronunciate nella spiatissima Casa? Un enigma il quale troverà una risposta solo nelle prossime ore. Nel frattempo si fa sempre più fitto il mistero su ciò che la Caldonazzo avrebbe detto e che potrebbe ora costarle la squalifica dal reality ad un passo dalla finale.

Ormai da ore non si fa che parlare d’altro ed in tanti nella Casa sono ormai certi che la 52enne sarà messa alla porta direttamente dalla produzione del GF Vip. Mentre le regie si sono destreggiate per l’intera giornata di ieri in una giravolta di tentate censure, agli spettatori non è comunque sfuggito il caos che si è scatenato nel loft di Cinecittà. Conversando con Alessandro Basciano, l’attrice si è ritrovata a commentare le presunte frasi, come riporta Biccy.it: “Speriamo non si sentano le cose che ho detto, ho trasceso di brutto. Ma si vedrà? Mi spiace ma non c’ho visto più e ho esagerato”, ha asserito, augurandosi che possano non trasmetterlo. Quale sia stato lo scivolone, tuttavia, non è dato saperlo. Una cosa appare certa: la donna avrebbe “sbroccato”: “Ti parte l’embolo ogni tanto pure a te? Perché a me quello è successo”, ha commentato parlando con Basciano.

Il confronto con Miriana Trevisan su incomprensioni reciproche

Mentre sul web e non solo è esploso un vero e proprio “Nathaly gate”, nella spiatissima Casa del GF Vip la Caldonazzo ha avuto un confronto con Miriana Trevisan in merito ad alcune incomprensioni che negli ultimi giorni le hanno portate ad allontanarsi sempre di più. “Io non ti ho mai voluto lasciare da sola, ti sentivo io distante”, ha riferito la Trevisan. Qualcuno tuttavia avrebbe riferito a Nathaly il commento spiacevole di Miriana che le avrebbe detto: “Mi sta sul cazz*”. L’attrice ha quindi aggiunto: “Ti dico di non mischiarti con ragazzine, vola più alto. Io le vedo come mia figlia ma c’è una vittoria che fa gola”.

Entrambe le Vippone si sarebbero dette dispiaciute per le voci reciproche giunte sul loro conto da terze persone. “Ti vedo freddissima”, ha contestato l’ex ragazza di Non è la Rai. “Grazie, mi arrivano queste cose, non è che mi fa piacere!”, ha commentato la Caldonazzo. Nel frattempo attorno a Nathaly aleggia in queste ore anche un altro giallo legato alla scomparsa di cibo. Parlandone proprio con Miriana, l’attrice ha chiesto alla donna di credere alla sua buona fede e di non lasciarsi influenzare dalle insinuazioni degli altri inquilini: “Sei una delle poche che non dovrebbe avere dubbi su di me!”.



