Nathaly Caldonazzo su Soleil Sorge/ “Non sapevo neppure fosse il suo compleanno…”

Dov’è finito l’invito di Nathaly per il compleanno di Soleil?

Solo due giorni fa, il 5 Luglio, quella che si è confermata essere la “reginetta” dei reality nel 2022, Soleil Sorge, ha compiuto i suoi 28 anni e per l’occasione ha organizzato una festa davvero speciale in Puglia. Tra i presenti, oltre al suo ragazzo Carlo Domingo, c’erano molti ex concorrenti del Grande Fratello, sia delle vecchie edizioni, come l’amica Dayane Mello, che nuove come Sophie Codegoni e il compagno Alessandro Basciano.

Soleil Sorge spegne le candeline senza Carlo Domingo?/ Uno scatto non lascia dubbi...

Un nome sembra mancare tra i compagni di avventura… Quello di Nathaly Caldonazzo, la ex ballerina ha rilasciato un’intervista a riguardo per la pagina Instagram di gossip thepipol_gossip. “Soleil non mi ha invitata, io e lei non abbiamo rapporti”, ha svelato, chiarendo poi nello specifico: “non sapevo neppure che fosse il suo compleanno”, tra le due non sembra scorrere buon sangue.

Soleil Sorge torna al Grande Fratello Vip7?/ Ruolo inedito per lei: Signorini pensa…

“Soleil è costruita”, dice Nathaly e poi ammette che per la nuova edizione del GFVip7 vorrebbe…

Nel parlare di Soleil Sorge, Nathaly Caldonazzo non ha certamente avuto peli sulla lingua. Strano se si pensa che invece durante il Grande Fratello si stimavano a vicenda e non avevano avuto alcuna discussione. Cosa è successo allora? La ex compagna del celebre attore Massimo Troisi non ha voluto svelarlo ma ha definito la giovane 28enne una ragazza costruita, ha detto: “È un ottimo personaggio televisivo. Dovrebbe continuare a sfruttare, in senso buono, questo suo momento: è capace, ci sa fare con le telecamere”.

Dayane Mello e Soleil Sorge sempre più vicine/ La dolce dedica per il compleanno

Nell’intervista inoltre Nathaly si è lasciata scappare anche un desiderio che le piacerebbe realizzare: dopo Clarissa Selassié anche lei, parlando della nuova edizione del Grande Fratello Vip 7, ha ammesso di come le piacerebbe partecipare non tanto come concorrente, ma come opinionista! Attenta Sonia Bruganelli, la concorrenza aumenta … Dovresti iniziare a guardarti le spalle!











© RIPRODUZIONE RISERVATA