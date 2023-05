Nathaly Caldonazzo torna in gioco all’Isola, naufraghi stupiti/ Reazioni e retroscena: “Stanno per crollare…”

Nathaly Caldonazzo ritorna sull’Isola dei Famosi: la reazione dei naufraghi

Nathaly Caldonazzo era stata eliminata e costretta ad abitare su L’Isola di Sant’Elena, insieme a Christopher Leoni. La convivenza tra i due non è stata delle migliori, tanto che si è verificata più di una lite. La produzione del reality show ha, però, indetto un televoto flash per scoprire chi tra i due naufraghi tornasse in gioco.

Ad annunciare il verdetto, come sempre, Ilary Blasi che ha svelato che Nathaly Caldonazzo ha vinto con il 68% dei voto contro il 32% di Leoni. Dunque, il volto televisivo è tornata alla Playa principale e ad accoglierla gli altri naufraghi la cui reazione è stata in linea di massima positiva. Alcuni di loro non hanno dato molta importanza alla situazione, altri invece si sono mostrati più che contenti del ritorno della Caldonazzo. Quest’ultima, una volta tornata su Playa Tosta, ha avuto modo di farsi aggiornare da Corinne Clery sugli ultimi accadimenti, scoprendo di forti tensioni nel gruppo. “Ho visto che i naufraghi sono arrivati… tutto è appeso a un filo, gli equilibri stanno per crollare!” è stata la sua prima impressione.

Nathaly Caldonazzo choc su Christopher Leoni: le sue parole

Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni hanno convissuto su L’Isola di Sant’Elena, dove risiedono i naufraghi eliminati, e sono stati protagonisti di una lite. A innescare la bomba ci ha pensato Leoni, furioso con la showgirl per essersi mangiata una parte di cibo non razionata.

A questo punto, Nathaly Caldonazzo si è infuriata: “Ho ceduto a una scatola, stavo morendo. E allora? Adesso devo andare alla gogna? Fai l’uomo, non fare la scenetta davanti alla telecamera, sei pietoso. Perché hai bisogno di fare tutta questa sceneggiata, mortificandomi, quando io ti ho sempre difeso? È durato solo due giorni l’idillio, ma io continuo la mia Isola non ho bisogno di un vile così”. Il personaggio televisivo non si è limitata alla ramanzina, ma ha svelato un dettaglio delicato del naufrago: “Sì, ieri sera l’ho fatto entrare nella mia capanna nonostante i suoi funghi! E vabbè l’ho detto. Ragazzi ha questa cosa che ha i funghi ai piedi e sta tutto il giorno a grattarsi e guardarli. Poi dice pure che sono maleodoranti. Infatti non riuscivo a dormire nella capanna con lui accanto. Mi sono grattata tutta la notte e non ho mai dormito. Per com’è stato cattivo posso dire tutto ormai”.

